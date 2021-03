Sebastián Vignolo: “Gallardo respeta mucho nuestro laburo”

Después de criticar al director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, por su descargo contra los árbitros durante el partido del domingo ante Argentinos Juniors, el conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, volvió a mostrar discordancia con la actitud del Muñeco, pero elogió un aspecto de él.

De cara al Superclásico del próximo domingo, los periodistas analizaron el programa cómo están parados Boca y River y cómo influyen los recientes resultados de ambos en el futuro encuentro. Al instante, se refirieron a los dichos de Gallardo hacia el asistente número uno, Javier Uziga, al que trató de “mentiroso”, entre otras cosas”.

“Dame cómo vivió Gallardo el partido”, pidió Vignolo. Tras transmitir un subtitulado de las palabras del Muñeco en pleno partido, el Pollo analizó: “Quiero ser justo con lo que pienso. Voy a empezar por cómo lo considero a Gallardo: el mejor del mundo. Creo que es una figura, el que más me gusta a mí. Me encanta”.

Y continuó con los elogios: “Es un fenómeno. Tomo casi todo, su forma de laburar, su forma de vivir el fútbol, cómo les llega a sus jugadores, cómo festejó el otro día, cómo se va, de alguna forma, permanentemente reinventando, el tipo es laburo y laburo, no debe tener ni vacaciones, es 100% River. Me identifico a morir, gallardista a morir”. Aunque lanzó: “No me gusta que maltrate a los árbitros. No me gusta esa parte, si yo fuese amigo o lo coacheo le digo ‘escuchame, vení, que pelee otro, vos no’”.

La bronca del DT Marcelo Gallardo con el asistente

El conductor siguió en la misma línea y recomendó que el técnico debería evitar las palabras “mentiroso” o “payaso” o la frase “sos muy malo”. “Es más, yo creo que hasta el propio Gallardo cuando se ve debe decir no tengo que decirle mentiroso al tipo”, añadió.

Vignolo continuó con su análisis y marcó: “Gallardo es el mejor de todos pero creo que esa parte la tiene que corregir”. Marcelo Sottile intervino y opinó que se trataba de “una pelea de boxeadores con distinto peso”. “Como le marcamos miles de virtudes, tenemos que decir sin miedo un defecto”, consideró.

“De Gallardo es imposible de hablar mal porque es un tipo que es un monstruo, es un fenómeno. Es respetuoso, el tipo de saluda, te escucha, te habla, te contesta, te explica”, agregó el Pollo y deslizó: “Les voy a decir algo, inclusive, que muy pocos tienen en cuenta: Gallardo respeta mucho nuestro laburo”.

El conductor de ESPN F90 explicó a qué se refería con lo que dijo. “Tiene un gran respeto por nuestro trabajo. ¿Qué es respetar nuestro trabajo? ¿Darnos entrevistas todos los días? No. Fíjense que no. ¿Qué es respetar nuestro laburo?, comenzó.

Marcelo Gallardo. Conferencia de Prensa. 3/3/21. Twitter @RiverPlate Twitter @RiverPlate

“Cuando uno por ahí quiere buscar cierta información o preguntarle respetuosamente por algo, el tipo te responde y vos sabés qué te puede contar y qué no. Pero lo hace conmigo, lo hace con los chicos que juegan en River, con el tipo que más o menos tiene cierta relación. Él entiende nuestro trabajo, es respetuoso de nuestro laburo. A mí no me calienta si no habla después del partido porque a veces es necesario tomarse un tiempo, no hablar en caliente, eso también lo maneja bien”, amplió Vignolo.

Sin embargo, volvió al punto inicial de la crítica hacia sus formas con el arbitraje y cerró, sobre el técnico de River Plate: “Protestale al árbitro, eh, quejate. A mí no me gusta por ahí cuando los maltrata”.

LA NACION