El enojo de Marcelo Gallardo: lo que le dijo al asistente Javier Uziga en el partido ante Argentinos Juniors

Fue una noche caliente en el estadio Monumental. De muchas tensiones, pero una situación en particular, con Marcelo Gallardo en el centro de la escena, dejó traslucir el nivel de nervios que sobrevoló en River. La temperatura del partido subió con una acción puntual: Paulo Díaz fue muy fuerte contra Franco Moyano, el árbitro Nicolás Lamolina entendió que esa acción no era para tarjeta amarilla y eso potenció las discusiones, ya que los futbolistas de Argentinos Juniors entendieron injusta esa medida.

En el medio de esa ola de reclamos y pedidos de los dos equipos para los árbitros, las cámaras de la TV captaron cuando Marcelo Gallardo se le acercó al asistente número uno, Javier Uziga. En esa secuencia, el entrenador del conjunto millonario, con la cara desencajada y con la mirada llena de fastidio, le gritó: “Sos un mentiroso, muy mentiroso. Sos un mentiroso”. El juez de línea, se advierte, lo mira fijo y parece querer responderle algo.

Tras partido el DT de River no se expresó públicamente, pero algunos aseguran que el fastidio de Gallardo es por una acción que se sucedió a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Lamolina decidió no sancionar un supuesto penal a favor del conjunto de Núñez por una falta de Carlos Quintana sobre Rafael Santos Borré. En ese momento, las cámaras tomaron a Gallardo que le gritaba a Borré: “Olvidate del árbitro. No te quiero escuchar más, Rafa”.

Esta no es la primera vez que el DT de River tiene un fuertes cruces con los árbitros, ya que en el clásico ante Independiente, por la Copa Diego Armando Maradona, le faltó el respeto al asistente Hernán Maidana cuando le reclamó por una falta de Alexander Barboza a Matías Suárez: “No te hagás el bol..., lo cubre con el brazo así. No ves un carajo... Te hacés el guapo conmigo, payaso”, le gritó Gallardo que después fue expulsado por ese exabrupto.

