Sin nombrarlo, Sebastián Villa respondió a las críticas de Alejandro Fantino

Sebastián Villa, delantero de Boca, le respondió, sin nombrarlo, a Alejandro Fantino por sus críticas por haber bailado en el festejo de gol contra Claypole por la Copa Argentina.

Tras su destacada actuación en el 7 a 1 contra Vélez por la Copa de la Liga Profesional, Villa sostuvo que lo seguirá haciendo “independientemente del rival” al que le marque un gol.

“Eso es algo en mí que nadie va a poder cambiar porque desde pequeño me lo inculcaron y cada vez que pueda hacer un gol voy a bailar independientemente del equipo que sea. Respeto a todos los rivales, yo solo hago mi trabajo”.

“Somos futbolistas de élite que a veces jugamos bien y otras no, y entonces es cuando al hincha no le gusta. Tratamos de dar lo mejor y cada partido es diferente. Si no afrontas la presión hay que dedicarse a otra cosa. Estoy contento con lo que hizo el equipo”.

Fantino lo había tildado de “caradura” por haber festejado así un gol contra un equipo recién ascendido a la Primera C, en el que el equipo de Miguel Ángel Russo no mostró su mejor versión.

