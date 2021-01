Sebastián Vignolo le pasó factura a Raúl Cascini: "Cuando éramos amigos" Crédito: Captura TV

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, le recriminó a su excompañero de programa y actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Raúl Alfredo Cascini, por no contestarle las llamadas.

"En determinado momento, Cascini, cuando era amigo nuestro, nos decía... Bueno sí: amigos, compañeros, no sé... estaba con nosotros. Cuando nos devolvía las llamadas", sentenció Vignolo mientras recordaba al Boca que dirigía Carlos Bianchi.

Esto generó la reacción del exfutbolista Oscar Ruggeri, quien le repreguntó al animador sobre el tema: "Ah, ¿no te devuelve más?". "No, no le escribas más. Olvidate. Te bloquea", le respondió el relator deportivo.

"Hoy pelea Tyson"

En su comentario editorial, el periodista realizó una analogía entre River Plate y el legendario boxeador Mike Tyson.

"Cuando juega River, pelea Tyson. Ustedes me van a decir: mirá que a Tyson lo voltearon, le apareció (Evander) Hollyfield en su momento, que fue Flamengo. Yo les voy a decir que se volteó River aquella vez. Descubrió la cara no entiendo por qué. (...) Lo que pasó fue fuerte, no es algo light", recordó Vignolo sobre la derrota del millonario en la final de la última copa.

En su comparación, el narrador recordó que "los fanáticos de Tyson" (entre los que se cuenta), creen que River "no cae nunca más", y que los que lo miran de reojo, son los que esperan que aparezca alguien que los voltee. "Porque si Hollyfield no es el Palmeiras, tal vez tenga que ser Boca", concluyó.

Evander Hollyfield derrotó a Mike Tyson por KOT11 en el año '96. En la revancha, en uno de los escándalos deportivos más recordados de todos los tiempos, Iron Mike le arrancaría un pedazo de la oreja a su rival.