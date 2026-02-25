La UEFA desestimó la apelación de Benfica y Gianluca Prestianni quedó suspendido

A pocas horas del partido entre Real Madrid y Benfica por la Champions League, la UEFA rechazó la apelación presentada por el club portugués y confirmó la suspensión provisoria de Gianluca Prestianni. De este modo, el futbolista argentino no podrá disputar el encuentro en el Santiago Bernabéu, que se jugará este miércoles desde las 17, y continuará inhabilitado para el próximo compromiso europeo que tenga con el club.

Benfica mantuvo hasta último momento la expectativa de contar con Prestianni para el encuentro. Sin embargo, la UEFA comunicó hoy que el recurso presentado por el club portugués fue desestimado y que se confirmó la decisión adoptada el 23 de febrero por el Órgano de Control, Ética y Disciplina.

“El recurso presentado por SL Benfica es desestimado. En consecuencia, queda confirmada la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA del 23 de febrero de 2026”, informó el organismo en su comunicado oficial. Además, precisó que “el señor Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competiciones de clubes de la UEFA para el que hubiera sido elegible”.

El 23 de febrero, la UEFA había comunicado la suspensión provisoria del futbolista argentino por sus supuestos insultos de carácter racista a Vinícius Junior, pronunciados en el encuentro de ida en Lisboa. Según el ente rector del fútbol europeo, Prestianni infringió el artículo 14 del reglamento disciplinario.

Rudiger y Camavinga frenan a Prestianni, mientras Vinícius Jr. lo observa durante el encuentro entre Benfica y Real Madrid, por la Champions League PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

Frente a esa resolución, Benfica utilizó los mecanismos previstos en el artículo 49 del reglamento para recurrir la medida provisoria. La norma establece que las decisiones pueden apelarse por escrito dentro de los tres días posteriores a la notificación y que el presidente del Órgano de Apelación, o su delegado, actúa como juez único, con carácter inapelable.

Con la decisión ya comunicada de manera oficial, el exjugador de Vélez Sarsfield quedó definitivamente descartado para el partido de vuelta de la serie, que lo tiene 1-0 abajo en el marcador global. En la previa, el argentino había participado del reconocimiento del estadio junto al resto del plantel, a la espera de la resolución.

El Santiago Bernabéu se prepara para una campaña “antirracismo”

En paralelo, el estadio del Real Madrid lucirá un mosaico cuando los jugadores salten al terreno de juego en el que se leerán dos mensajes contundentes tras lo sucedido en el partido de ida entre el equipo español y Benfica: “No al racismo” y “Respect”.

La intención del equipo español es que el mensaje se haga viral en todo el mundo para dejar en claro que, en su estadio, hay tolerancia cero con el racismo y con el supuesto comentario que le dijo Prestianni a Vinicius.

📍 Estádio Santiago Bernabéu pic.twitter.com/MJ9au9cBoF — SL Benfica (@SLBenfica) February 24, 2026

El estadio contará con la presencia de 4000 hinchas de Benfica. Además, desde hace más de una semana, se agotaron todas las entradas, por lo que habrá más de 83 mil personas presentes en un partido que promete marcar un antes y un después.

El Madrid pierde a su pieza más importante: Kylian Mbappé

El delantero francés no fue convocado por el entrenador Álvaro Arbeloa, ya que continúa arrastrando molestias en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. Según MARCA, Mbappé no volvería a jugar hasta estar recuperado al 100% de la lesión que lo viene aquejando en los últimos meses.

El deseo del Madrid es que llegue sin dificultades a la próxima instancia de la Champions League, que tendrá lugar en la segunda semana de marzo, y pueda disputar el último tramo de la temporada sin molestias en su rodilla.

Mbappé apunta a recuperarse para afrontar al 100% el último tramo de la temporada José Bretón - AP

Cabe señalar que el francés empezó a sentir dolor en su rodilla izquierda el pasado 7 de diciembre. Se le hicieron pruebas médicas, confirmando una lesión leve y acortó el tiempo de baja. Sin embargo, este adelantamiento de los plazos lo dejó en una situación complicada y ha provocado que haya recaído en las molestias.

La ausencia de Mbappé supone una pérdida irreparable para el ataque Merengue, ya que el futbolista aportó 38 goles en la temporada. No obstante, Arbeloa confía en que Vinicius podrá reemplazarlo de la mejor forma y ser el héroe de la serie.