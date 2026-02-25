En qué canal pasan Real Madrid vs. Benfica por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), Real Madrid y Benfica se enfrentan en el marco de la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la etapa de grupos, el Merengue se quedó en el umbral de avanzar directamente a octavos de final, un beneficio exclusivo para los ocho primeros puestos. Finalizó noveno con 15 unidades y deberá superar esta ronda por segunda edición consecutiva, ya que en 2024-2025 venció a Manchester City por 6 a 3 en el resultado global. El único argentino del equipo es Franco Mastantuono, que desde hace varias semanas juega pocos minutos.

Franco Mastantuono perdió terreno en la consideración de Álvaro Arbeloa y sería suplente nuevamente Denis Doyle - Getty Images Europe

El club portugués se clasificó a esta instancia tras finalizar en el 24° lugar de la tabla de posiciones de la Fase Liga. En la última fecha venció, justamente, a Real Madrid por 4 a 2 y, así, se quedó con el último cupo a los 16vos de final. En el plantel están los argentinos Nicolás Otamendi -emblema y capitán-, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni, sancionado por la UEFA tras ser acusado de racismo contra Vinícius Jr. en el encuentro de ida (triunfo 1 a 0 de Real Madrid), por lo que no estará presente en el partido en la capital española, aunque viajó con la delegación.

El momento de la polémica: Prestianni se tapó la cara y le habló a Vinicius Jr., quien lo acusó de racista Soccrates Images - Getty Images Europe

Real Madrid vs. Benfica: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los octavos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.72 contra los 5.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Benfica. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.41.

Las casas de apuestas ponen a Real Madrid como favorito al triunfo en la vuelta frente a Benfica Jose Breton - AP

Posibles formaciones