Marcelo Gallardo habla con Robert Rojas tras el 2 a 2 con Boca en la Bombonera

El relator Sebastián Vignolo se refirió en su programa a una breve charla que el director técnico de River Marcelo Gallardo mantuvo con el defensor Robert Rojas, tras el empate con Boca en la Bombonera, y desató la polémica.

Vignolo pidió a su equipo de producción las imágenes de la parte final del encuentro, cuando Gallardo conversa con el defensor paraguayo Robert Rojas señalando un déficit en el juego.

"En el final del partido, Gallardo va a buscar a Rojas, caliente porque le giró Tevez. Van a ver la cara de los pibes, Ferreyra y Girotti", anticipó el conductor de ESPN 90.

En el registro posterior al partido se alcanza a escuchar un reclamo de Gallardo al futbolista. "Rompéle el tobillo. Hacéte más duro, carajo", expresó el entrenador sobre una jugada puntual del superclásico.

Durante el análisis de ese diálogo, el periodista Vito De Palma señaló: "No sería un buen entrenador si no le dijera eso. Es más, se lo hubiese dicho antes y no después. No es literal, hay que entender, le está diciendo que corte la jugada".

En esa misma línea, el exjugador Damián Manusovich opinó: "Es una imagen futbolera. No le quiere decir que lo lastime".

"Yo había escuchado esto, no es rompéle el tobillo. Es: sos el dos de River, a Maidana no le pasa", argumentó Vignolo sobre la frase.

Luego, el periodista Marcelo "Cholo" Sottile indicó: "Yo había escuchado la parte siguiente y lo que había tomado no era un reto, sino para que salga con la frente en alto, que no se lo vea caído. Después vi este video y está claro que le está diciendo que le duela".

Vignolo se refirió al carácter del jugador y la actitud que le pide su entrenador. "Yo creo que Gallardo lo ve muy buenito Rojas, y no lo quiere buenito".

Sottile analizó los errores cometidos a minutos de finalizar el partido y recalcó: "A otra versión de River le hacían menos goles. El otro día River no defendió bien. Es una cuestión de equipo que de un futbolista. Creo que si River va ganando, y faltan cinco minutos, vamos a ver un cambio. Yo creo que a River ésta de sobre la hora, otra vez no le pasa".