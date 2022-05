Sebastián Vignolo y Raúl Cascini vuelven a verse las caras: “Pasaron cosas” (y no sólo en Boca)

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, reveló este martes que en la próxima emisión del ciclo, visitará el piso el exfutbolista Raúl Cascini, quien fuera parte del programa entre 2015 y 2019. Actualmente, el “Mosquito” es uno de los tres miembros del Consejo de fútbol de Boca Juniors. Desde entonces, el vínculo entre ambos ha sido incendiario, con declaraciones de uno y otro lado.

El animador anunció la noticia mientras realizaba una valoración del presente del conjunto xeneize. “Tiene un club saneado, económicamente está bien, tiene gente que es socia y no puede ir a la Bombenera nunca, pero pagan por la ilusión de que van a ir”.

Y añadió: “Este Boca tiene todo para ser feliz. Les voy a decir qué tiene: en principio, quien maneja el fútbol fue elegido, y es el máximo ídolo de la institución. En el club, están la mayoría de los futbolistas que encuentran en el poster trabajando en el club. En el Consejo de Boca... ah, se los digo así ya se preparan: mañana viene aquí Raúl Cascini”.

Más adelante, el relator recordó la última visita del exvolante central al programa, y admitió que, desde entonces, la relación entre ellos cambió. “Fue el día posterior a haber ganado (NdeR: las elecciones del club en 2019). Pasó un tiempo, pasaron cosas, y mañana lo tendremos acá sentado con nosotros, para charlar aquí en el estudio, de este momento de Boca, de lo que ve, de lo que piensa, si nos extraña. Fue durante mucho tiempo compañero nuestro” dijo con nostalgia.

Sebastián Vignolo volverá a encontrarse con Raúl Cascini

Asimismo, admitió que “va a estar muy bueno” que puedan entrevistarlo, y con picardía, agregó: “Les quería decir porque por ahí mañana se lo van a perder”. Claro: en el medio, el “Pollo” mantuvo una fuerte pelea pública con su excompañero.

La pelea alcanzó su punto más alto cuando el relator confesó que Cascini lo había desilusionado. “Cada uno con su vida, ya está. Ojalá que le vaya muy bien, está en el lugar donde quiso estar siempre toda su vida. Ahora, el respeto, pero sobre todo, la educación, no hay que perderla. Jamás. Vos tenés que acordarte de todo, de cómo era, de cómo llegaste. Eso, me parece más decepcionante que cualquier otra cosa. Tómenlo como una declaración: me decepcionó humanamente”, dijo en abril de 2021.

Al mismo tiempo, en aquel entonces, dejó la posibilidad de que en el futuro, las cosas cambien, aunque no omitió chicanas. “Dios dirá, el día de mañana, que se yo como serán las cosas. Nunca se sabe. (...) Además, ya para la historia de este programa, es algo menor”.