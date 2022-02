Las desventuras de Boca, de Tevez a Wanchope (y otros casos): por qué el club vive en conflicto permanente

Jorge Amor Ameal gana las elecciones y asume como presidente de Boca en diciembre de 2019, impulsado por Juan Román Riquelme, el ídolo y vicepresidente. En la nómina, también está Mario Pergolini, que renuncia en marzo de 2021, por diferencias internas. No podía imponer sus ideas en el ámbito de la comunicación, su especialidad.

Riquelme, Ameal y Pergolini: el tridente que rápidamente quedó partido Prensa Boca

Tiempo atrás, Carlos Tevez, el ídolo de pantalones cortos, no sabe si le van a renovar el contrato. Apache es amigo de Daniel Angelici, el presidente anterior de Boca, de chispeante relación con Román. Dos de los flamantes encargados del “Consejo de fútbol” (Patrón Bermúdez y Raúl Cascini) sugieren que es “un ex jugador”. Al final, Carlitos se queda, se reinventa y sale campeón. Todos festejan.

Carlos Tevez se retiró a mediados de 2021, desgastado con el ambiente

Pol Fernández es figura y, de pronto, por algunas rencillas contractuales, se va. Cardona vuelve de la Copa América y en vez de sumarse rápidamente al equipo que va a jugar con Atlético Mineiro una decisiva serie por la Copa Libertadores, se toma vacaciones. Sebastián Villa tiene serios problemas personales y judiciales, exige alejarse, dice que tiene propuestas del exterior y, luego, se toma un vuelo para cuidar la salud de su madre. Vuelve al tiempo, pide disculpas. Cardona, también.

Cristian Pavón valía 50 millones de dólares y hoy, está a punto de quedar libre Prensa Boca

Potencialmente (hasta integró el Mundial de Rusia) Cristian Pavón vale 50 millones de dólares. Está a punto de quedar libre, incómodo en la Ribera. Agustín Almendra se corre a un costado del plantel profesional durante un puñado de meses, vuelve, la rompe, discute con Sebastián Battaglia, el entrenador y se lesiona.

El caso Wanchope Ábila es el último: el delantero escribe con fuego en las redes sociales y Riquelme le contesta por TV. El caso Toto Salvio, seguramente, será el siguiente. ¿Seguirá en Boca más allá de junio?

Otros tiempos: Miguel Angel Russo y Juan Román Riquelme, en el predio que Boca tiene en Ezeiza Prensa Boca

Los entrenadores también caminan en la cornisa: Miguel Ángel Russo, querido y respetado, es despedido, luego de una serie de malos resultados. Su reemplazante, Sebastián Battaglia, sufre la arremetida del vicepresidente una noche en la que hace bajar al plantel del micro, ante la incomodidad de todos.

El resumen expone la realidad: Boca convive en el conflicto desde hace más de dos años. Es asombrosa la capacidad de repetición de cortocircuitos que se suceden casi todas las semanas. Al margen del éxito o el fracaso deportivo. No se trata de quién tiene razón en cada caso: las figuras defienden sus intereses y el Consejo respalda el patrimonio del club. El problema central es que no se puede vivir en permanente conflicto. No es sano.

Juan Román Riquelme, "Chipi" Barijho y Jorge Bermúdez en la platea de la Bombonera, mirando un superclásico Twitter @porquetendencia

Lo curioso es que los ex futbolistas –con una grandiosa historia con estos colores– actúan como empresarios, como oficinistas, con un nivel de energía desde la cúspide, que en sus tiempos de pantalones cortos hubieran provocado su irritación. Se trata de colegas, cada uno cumpliendo una función.

Se trata de los modos. De crear una atmósfera pacífica –lógicamente, de ambos lados de la plataforma– para la proyección de los grandes desafíos, como la Copa Libertadores. La última escena no ayuda al clima general. Ramón Abila sacudió el Mundo Boca con un comunicado explosivo contra el Consejo. Pidió que se resolviera su situación contractual, ya que tiene ofertas de otros clubes y no es tenido en cuenta. “Les aviso que yo no les debo nada a ustedes ni les tengo miedo”, disparó el delantero en las redes, con lo que volvió a enrarecer el clima, luego de las polémicas declaraciones de Sebastián Villa sobre la final de 2018 ante River en Madrid (si Boca tuvo o no tuvo “actitud”...).

Parte del comunicado enérgico de Ábila

Por la tarde, Juan Román Riquelme apareció en un programa de ESPN –más tarde, pasó por TyC Sports– y le contestó: “Nosotros cumplimos todo lo que debemos cumplir. Él ha vuelto al club y entrena con nuestro plantel como corresponde. Tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones como cumplimos nosotros, como lo hice yo como jugador”. Y no quiso apagar el fuego: “Tiene contrato con nuestro club. Fue a Estados Unidos, jugó en dos clubes, no debe estar contento de cómo le salieron las cosas allá, sino algún club lo hubiese comprado. Ahora se entrena con el plantel, se lastimó, los kinesiólogos lo curarán y deberá entrenar al máximo”.

El mensaje de felices fiestas de Riquelme, en la Bombonera, en diciembre pasado

Román se refiere con sutileza al caso judicial de Cristian Pavón (violencia de género), se compara con River, reabre heridas por el choque con Mineiro, se defiende y contraataca. Y en el medio, está Boca. Que recuerda un par de citas textuales de Bermúdez –el más elocuente– que lo retratan en estos dos años de gestión.

Junio de 2020. “Con Carlos hemos tenido el profundo respeto que tenemos con todo el plantel. Vale indicar que cuando asumimos el compromiso de estar en el Consejo de Fútbol, Tevez era un exjugador de fútbol. Venía muy golpeado, no tenía la confianza que se merecía y un protagonismo que no estaba tan claro. Para mucha gente, Tevez estaba de salida”.

Sebastian Villa, uno de los jugadores que provocó más conflictos Javier Garcia Martino/Photogamma

Agosto de 2021. “Estoy triste y con bronca como colombiano. Me duele, porque Villa fue el jugador más protegido del plantel. Se le respetó todo y no cumplió, por lo que se lo llevará a las máximas penas posibles que se puedan impartir. No fue agradecido por lo que se le dio en situaciones personales”.

De este estilo, hay decenas. De unos y otros. Mientras, Boca va...