Secretos de París: cómo se hace, cuánto cuesta y de qué material es realmente el Balón de Oro

Este lunes se celebra una nueva edición del Balón de Oro, una premiación organizada por la revista France Football. El horario de comienzo está estipulado para las 17 (hora argentina) y será en The London Palladium de Londres.

La distinción que incluye a la rama masculina y femenina contempla el periodo entre el 3 de agosto de 2025 y 19 de julio de 2026, fecha en la que culminó el Mundial que tuvo como ganador a España.

El Balón de Oro es la máxima distinción a jugadores de fútbol en el mundo (X/@CNNEE)

Aunque el foco esté puesto en los protagonistas, la confección del Balón de Oro tiene su misterio. En el detrás de escena, seis orfebres se encargan de armar minuciosamente este trofeo que tiene, nuevamente, como firme candidato a ganar el nombre de Lionel Messi.

Fabricado por la joyería francesa Maison Mellerio, la cual se fundó en 1613, el trofeo lleva varios pasos para su confección. Uno de los datos que más polémica generó es que no está compuesto íntegramente de oro, sino de una fina capa que recubre al esférico.

Paso a paso: cómo se confecciona el trofeo

El primer paso es el molde del trofeo. Para ello se emplean diferentes elementos que le dan forma a la base y al balón que se sostiene sobre la misma. En un video publicado por la joyería, se ve cómo un orfebre utiliza un martillo, sierra y un torno para limar y pulir cualquier tipo de aspereza que quede sobre el material.

“Detrás de este icónico trofeo se esconde una historia de tradición, artesanía y un encuentro único entre el mundo de la alta joyería y la pasión por el deporte”, expresó la joyería francesa en sus redes.

Cómo se confecciona el Balón de Oro

Uno de los grandes secretos que se develó es que la fabricación del mismo está armada con un material llamado “oro pirita” considerado, también, como “oro de los locos” al tener una gran parecido visual con el oro real.

El Balón de Oro cuesta alrededor de 13 mil euros

Recubierto con una fina capa de oro, el Balón de Oro es uno de los trofeos más preciados por los futbolistas que están nominados. En la actual edición, votaron 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la FIFA.

El proceso para crear el Balón de Oro

Según contó la propia joyería, el arduo empeño de los seis orfebres en diseñar la pieza tarda, aproximadamente, 100 horas de trabajo. El último detalle es grabar el nombre del ganador sobre el trofeo. Dicha información es completamente confidencial y es informada días antes por la FIFA. Por último, el costo final ronda los 13 mil euros (el equivalente a unos 22 millones de pesos argentinos)

Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).