Secretos de grandes: los consejos de Federer y Nadal a Fognini en pleno partido

Fognini, en el momento en que es aconsejado por Federer y Nadal Fuente: Reuters

La Rod Laver Cup muestra otra faceta del tenis: la del espíritu de equipo, incluso mucho más abierta y expuesta respecto de lo que puede suceder en una Copa Davis. Es un torneo que diluye la rivalidad entre los jugadores en el ATP Tour y que refuerza la solidaridad y la interacción entre los talentos y las capacidades de cada uno. Y todo queda al descubierto en la pantalla de TV.

Es así que Roger Federer y Rafael Nadal se acercaron a Fabio Fognini cuando el italiano estaba perdiendo ante el estadounidense Jack Sock, en el segundo single de la primera jornada del certamen en Ginebra. En aquel momento en que los dos más grandes hicieron de entrenadores, Fogna venía de perder el primer set por 6-1 y le tocaba devolver el servicio para intentar imponerse en el segundo con el score 4-5.

El mallorquín y el suizo se acercaron al oriundo de San Remo y Roger tomo la iniciativa: "N°1: ahora todo va a cambiar porque vas a jugar con pelotas nuevas. N°2: No te quiero más en negativo. Solo quiero que seas positivo. Si te vas para atrás para devolver, lo hiciste con una buena intención", le dijo el ganador de 20 títulos de Grand Slam, que agregó: "Si él pega un buen drive, ok, lo respetamos, tal vez tuvo suerte". Mientras tanto, Rafa le comentaba: "No te puedes frustrar Fabio, está perfecto. Date una oportunidad".

En sintonía con el español, Federer le apuntó: "No te frustres porque algo malo va a ocurrir o porque él [Sock] tiene suerte. Tienes que obligarlo a que tenga que hacer golpes increíbles y si lo hace, lo aceptamos". Nadal cerró la charla motivacional con un "Que lo haga, que lo haga. Y si lo sigue haciendo, pues nos vamos".

Así, el italiano vivió un momento enriquecedor y distinto en su carrera tenística. Tantas veces rival de Nadal y Federer, esta vez recibió palabras de aliento con dosis de coaching. Pese a que el resultado no fue el esperado y el tenista italiano terminó cayendo ante Sock por 6-1 y 7-6 (3), el esposo de Flavia Pennetta ya atesora este instante único con dos de los tenistas más grandes de la historia de este deporte. Y al unísono.