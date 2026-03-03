Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Copa de Asia: la selección femenina de fútbol de Irán no cantó el himno en el primer partido del torneo
Las jugadoras hicieron silencio y no pronunciaron las palabras de la canción patriótica en señal de protesta contra el régimen
Tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, que acabaron con la vida de varios líderes iraníes, incluyendo la del ayatollah Alí Khamenei, este lunes a la noche las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán decidieron no cantar el himno del país en señal de protesta contra el régimen, en el primer partido que el seleccionado disputó en la Copa de Asia.
Este domingo a primera hora, y en plena escalada de tensión en Medio Oriente, el combinado iraní arribó a la ciudad de Costa de Oro -en el norte de Australia- para disputar el primer partido del torneo asiático frente a Corea del Sur, que terminó con la victoria de las coreanas por 3 a 0.
No obstante, la deslucida imagen de las jugadoras iraníes en el transcurso del encuentro no fue lo que más llamó la atención, sino el gesto que tuvieron en la previa del partido, durante la formación en la que se escuchan los himnos de ambos países, según informó el medio australiano News.
Con la mirada firme hacia el frente, serias e inmóviles, las 11 jugadoras sorprendieron al mantenerse calladas y negarse a entonar los versos del himno nacional de Irán, el Mehr-e Khavaran, adoptado en 1990 a pocos años de la revolución islámica.
La decisión de las futbolistas fue unánime y va de la mano con las recientes y masivas manifestaciones que se suscitaron en las calles de Teherán en los últimos meses, en donde miles de mujeres pidieron por mayores flexibilizaciones en las leyes impuestas por el régimen iraní y más libertades individuales.
Hasta ahora, no hubo ninguna declaración oficial acerca del accionar de las jugadoras y si implicaría algún tipo de sanción por parte de la federación de fútbol iraní. No obstante, el gesto de las jugadoras fue tomado como una clara señal de protestas contra los líderes iraníes y enseguida se viralizó en redes sociales.
En la previa del partido, la DT Marziyeh Jafari y la delantera Zahra Ghanbari ofrecieron una rueda de prensa que duró nueve minutos y donde un periodista les preguntó sobre la noticia del asesinato del Líder Supremo Ali Khamnei durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Jafari intentó responder a la pregunta en farsi, sin traducción a ingles, y un directivo de la Federación Australiana de Fútbol intervino para solicitar que las preguntas sólo estuvieran relacionadas con el fútbol.
Con esta primera derrota, las futbolistas buscarán dar vuelta la imagen en el próximo partido de fase de grupos: se medirán ante Australia el próximo jueves 6 de marzo en la misma ciudad. Y tres días después harán lo propio contra Filipinas.
