Serena Williams, 45 años, reveló cuál es su primera comida del día: “No soy realmente una persona que desayune”

La alimentación en el deporte de alto rendimiento exige una estructura precisa, aunque los métodos varían según cada atleta. Serena Williams, figura histórica del tenis mundial, compartió recientemente cómo organiza su nutrición diaria en esta nueva etapa de competencia profesional durante 2026. A sus 45 años, la tenista sostiene una rutina que ignora el desayuno tradicional. Según contó a People en una entrevista, ella no siente hambre al despertar: “No soy realmente una persona que desayune, así que mi primera comida suele ser alrededor de la hora del almuerzo”.

La ex número uno del mundo, quien lideró el ranking durante 319 semanas, detalla que su dieta depende estrictamente del momento de la actividad física. Antes de las sesiones de entrenamiento, Williams busca opciones livianas con alto aporte proteico para optimizar su rendimiento sin generar pesadez. Al finalizar el esfuerzo físico, modifica la estrategia con porciones más abundantes para favorecer la recuperación muscular. Esta metodología se basa en tres ejes fundamentales: la elección de ingredientes reales, la presencia constante de proteínas y la simplicidad en las preparaciones. El objetivo radica en alcanzar platos nutritivos que aporten calidad sin descuidar la practicidad diaria.

La dieta de Serena Williams depende estrictamente del momento de la actividad física Instagram (@serenawilliams)

El vínculo de Williams con la comida trasciende el entrenamiento, ya que la cena representa para ella un espacio de conexión familiar con sus hijas, Olympia y Adira. La tenista señaló que ese momento del día se aleja de las exigencias atléticas para enfocarse en la convivencia. Esta separación entre la nutrición orientada al rendimiento y los hábitos domésticos constituye un pilar de su bienestar personal.

Además, Williams admite su predilección por platos como los tacos, un elemento constante en su dieta. En diálogo con Women’s Health, la atleta defendió su consumo al afirmar que los prepara con carne magra de pavo o pescado, vegetales frescos y sin el uso de aceites industriales.

Serena Williams nunca ocultó su adicción por los tacos Captura Facebook (@SerenaWilliams)

Su historia con la nutrición incluyó intentos de adoptar una dieta vegana bajo la influencia de su hermana Venus Williams. En una entrevista con ESPN, Serena admitió que si bien disfrutó los beneficios del régimen vegetal durante el Abierto de Francia de 2013, encontró dificultades para mantener la restricción a largo plazo. La tenista reconoció que ciertos productos, como el pollo, volvieron a formar parte de sus elecciones habituales. A pesar de los desafíos, ella mantiene la exclusión de carne roja y continúa su aprendizaje constante sobre salud. Durante sus traslados, Williams llega a transportar sus propias tortillas de maíz para asegurar el acceso a sus preparaciones favoritas, las cuales también comparte a través de sus redes sociales.

Una de las recientes colaboraciones publicitarias de Serena Williams incluye una marca de comida preparada sana Factor

El hábito de la tenista no constituye una recomendación universal para todos los deportistas, sino que la fisióloga Stacy Sims destaca en el pódcast Huberman Lab que las necesidades nutricionales varían según la edad, el tipo de ejercicio y los objetivos individuales. Mientras algunos encuentran beneficios en el entrenamiento en ayunas, otros requieren aportes específicos de proteínas o carbohidratos previos a la carga física. Serena Williams construye su esquema alimentario a través de la escucha de su cuerpo, sin seguir fórmulas rígidas ni esquemas preestablecidos por terceros. Sus elecciones reflejan una trayectoria marcada por el equilibrio entre el rigor profesional y los gustos personales que definen su identidad fuera de las canchas de tenis.