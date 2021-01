Sergio Agüero dejó atrás el Covid 19 y se suma a las prácticas del Manchester City Fuente: AFP - Crédito: Paul Ellis

31 de enero de 2021 • 12:04

Sergio Agüero, delantero del Manchester City, comunicó que se recuperó del coronavirus y que comenzó su puesta a punto en lo físico para poder volver a estar a disposición de Pep Guardiola, de cara a la segunda mitad de la temporada.

A través de su cuenta de Twitter, el artillero de los "Ciudadano" y del seleccionado argentino contó que estuvo en el gimnasio del club y que es inminente su vuelta a las prácticas con sus compañeros.

"No veía la hora de volver", agregó el ex Independiente y Atlético de Madrid, quien atraviesa una temporada marcada por lesiones y dificultades para retomar su lugar en el once titular del Manchester City, líder de la Premier League, perseguido por el United.

El próximo 24 de febrero, el City visitará al Borussia Monchengladbach por la ida de los octavos de final de la Champions League, certamen que nunca pudo conquistar y que, en la temporada pasada, fue eliminado en semifinales.

Además, en marzo, Agüero aspira a ser convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, en la que Argentina enfrentará a Uruguay y Brasil.