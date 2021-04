Campeones: Los Pumas 7′s vencieron a Francia y se consagraron en el Seven de Dubai

Afianzados y en la búsqueda de un sueño. Y con otra corona en su palmarés. En un gran comienzo de temporada, Los Pumas 7′s se consagraron campeones invictos en el Seven de Dubai (Emirates Invitational 7′s), un certamen preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después de una destacada jornada de viernes, el conjunto que dirige Santiago Gómez Cora superó hoy a Chile y Japón. Luego, el momento estelar: en la definición del torneo venció a Francia por 19-7.

La primera conquista argentina llegó a través de Marcos Moneta, luego de una excelente maniobra por la izquierda. Sin embargo, Francia igualó rápidamente. Pero lo cierto es que los albicelestes se mantuvieron firmes en cada una de sus posesiones, aprovecharon la pericia de Moneta y el jugador formado en el SIC volvió a darles la ventaja. Ya en el segundo tiempo, el platense Lucio Cinti logró el último try y desató el festejo. De fondo comenzó a sonar el clásico “We Are the Champions”, un clásico de Queen.

Con el circuito anual oficial postergado hasta después de Tokyo 2020 debido a la pandemia de Covid-19, este tipo de competencias organizadas por la World Rugby les sirven a los argentinos para tomar rodaje de cara a la cita olímpica. De hecho, Los Pumas 7′s venían de obtener los dos torneos jugados en Madrid, a fines de febrero.

El coronavirus trastocó todos los planes y países considerados potencias en la modalidad de seven como Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica optaron por fortaleces a sus equipos con torneos internos de gran nivel. En estos casos, para preservar a sus jugadores, decidieron no viajar al exterior.

Juntos por un mismo sueño y el esfuerzo de todos.



Madrid 1 ✅

Madrid 2 ✅

Dubai 1 ✅



⭐ 15 partidos invicto.



¡A seguir puliendo detalles #RumbioATokio2021! pic.twitter.com/rG5oLRAfIZ — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 3, 2021

Inicialmente, el equipo argentino había obtenido triunfos sobre Uganda, Japón y Canadá. El torneo siguió hoy y Los Pumas 7′s continuaron por la senda victoriosa frente a Chile (19-7) en el cruce por los cuartos de final. Luego de arrancar con un try abajo, los albicelestes lucieron una rápida recuperación a través de tres tries marcados por Franco Sábato, Marcos Moneta y Lautaro Bazán Vélez. Un gran paso para meterse entre los cuatro mejores.

Después, en las semifinales contra los japoneses, pudo verse lo más destacado de Los Pumas 7′s en lo que va de la competencia. Dominaron ampliamente a su rival y lo derrotaron por 24-0. Los tries estuvieron en las manos de de Santiago Mare, Marcos Moneta e Ignacio Mendy en el primer tiempo, en tanto que Fernando Luna estiró la distancia en la segunda mitad. En la final, entonces, apareció Francia en el camino. Los galos venían de superar a Kenia por 17-5.

El festejo de los Pumas tras imponerse en el Seven ante Francia

El plantel argentino campeón estuvo integrado por Santiago Álvarez, Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti, Joaquín de la Vega, Felipe Del Mestre, Rodrigo Etchart, Luciano González Rizzoni, Rodrigo Isgro, Fernando Luna, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Marcos Moroni, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Franco Sábato y Germán Schulz.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información