Sofía Maccari reveló que los delincuentes que le robaron la medalla olímpica la extorsionan para devolvérsela

Sofía Maccari fue una de las piezas clave de Las Leonas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde tuvo la posibilidad de subirse al podio y alzarse con la medalla de plata. Sin embargo, la alegría de la jugadora duró muy poco porque al volver a nuestro país sufrió el robo de su presea olímpica. Ahora, la historia tuvo un revés más: los delincuentes la extorsionan para devolverle lo que es de ella.

El hecho de inseguridad ocurrió en la ciudad de Escobar cuando le robaron el auto a Maccari y se llevaron con todas su pertenencias, entre las que se encontraba la medalla plateada obtenida en Japón. “Estaba estacionada, viendo si me encontraba en la dirección correcta, y de golpe, me abrieron el auto dos hombres: uno de cada lado, armados”, contó a LA NACION la jugadora del plantel dirigido por Carlos “Chapa” Retegui.

#IPIDEP @sofimaccari "Me robaron el celular, un iPhone, y me piden las clave para poder desbloquearlo y así me devuelven la medalla. Pero ahí dentro tengo cosas mías, fotos, que no quiero que se vean y me recomendaron que no les pase nada"

Por esa razón, la Leona inició una campaña en las redes sociales para poder recuperar el premio olímpico. Y para asegurarse que la campaña tuviera difusión, Maccari arrobó a varias celebridades para que su reclamo se visibilizara. “Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, el celular y lo más doloroso: la medalla olímpica. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos. Un retuit y cualquier info”, escribió en su cuenta de Twitter.

La jugadora había iniciado una campaña en las redes sociales para poder recuperar el trofeo olímpico Twitter @sofimaccari

Maccari obtuvo un éxito parcial porque varios famosos retuitearon su publicación para ayudarla a difundir el pedido de ayuda para recuperar la medalla olímpica. Sin embargo, la presea plateada sigue en manos de los asaltantes y nunca fue devuelta.

Es más, el lunes por la tarde, en una charla con los alumnos de la escuela de periodismo Deportea, la jugadora del club San Fernando comentó que los delincuentes la están extorsionando para regresarle el trofeo. “Claramente la persona que tiene mi medalla no sabe qué tiene en sus manos. Me manda videos con la medalla y me extorsiona, pero no entiende lo que significa”, aseguró Maccari.

La jugadora, de 37 años, manifestó que los ladrones esperan recibir la combinación para entrar en su teléfono a cambio de la medalla. “Me robaron el celular, un iPhone, y me piden la clave para poder desbloquearlo y así me devuelven la medalla. Pero ahí dentro tengo cosas mías: fotos y cosas que no quiero que se vean. Me recomendaron que no les pase nada”, indicó.

Además, Maccari remarcó la maldad con la que actúan los delincuentes. “También me explicaron que no existe ninguna garantía que si les paso las claves me devuelvan la medalla, porque pensé en darles todo. Igual sigo esperando. Significa mucho para mí esa medalla”, concluyó.

Facundo Campazzo fue uno de los que retuiteó el mensaje de la Leona Twitter @facucampazzo

A través de su cuenta de Instagram, la medallista olímpica compartió su deseo de tener nuevamente la presea colgada en su pecho. “Para todos los que preguntan, todavía no apareció la medalla. Con los días va doliendo un poquito más y las fotos me recuerdan lo mucho que vale”, manifestó Maccari.

Cómo fue el robo de la medalla

Maccari aseguró: “La persona que tiene la medalla no sabe el valor que tiene para un deportista amateur. Quizás la mira pensando que es un pedazo de algo, y para nosotros es el reflejo de un montón de esfuerzo y entrenamientos, y del apoyo de amigos y familia. Tiene mucho sentimiento. Muchos me decían: ‘Por suerte, tenés otra’, pero cada una es diferente. La verdad, siento un dolor enorme”.

Ante la consulta de LA NACION, la jugadora contó que había ido a Escobar con su auto, y narró cómo fue la secuencia del atraco. “Estaba estacionada, viendo si estaba en la dirección correcta, y de golpe, me abrieron el auto dos hombres: uno de cada lado, armados”, indicó.

Sofia Maccari intenta detener a la australiana Madison Mae Fitzpatrick en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 John Minchillo - AP

Los ladrones las obligaron a bajarse del auto, y ante esa orden, la persona que acompañaba a Sofía intentó resistirse y permanecer en el vehículo, mientras que la campeona olímpica trataba de calmar a los asaltantes. “La empujé para que salgamos, bajamos y se fueron con el auto, los teléfonos y el bolso donde tenía la medalla”, dijo.

La deportista llevaba la medalla plateada porque iba a ver a una amiga para mostrársela y compartir con ella la alegría del logro alcanzado. “Me había ayudado mucho en el proceso olímpico, entonces le había prometido que se la iba a llevar”, lamentó.

Tras el robo, Maccari hizo la denuncia y le notificaron que detuvieron a uno de los dos asaltantes. “Es menor, no quiso hablar ni decir dónde está el otro, ni dónde están las cosas. Obviamente que lo sabe, pero no lo dice”, manifestó indignada.

La búsqueda continuará. Mientras tanto, los famosos aportaron su granito de arena para visibilizar el reclamo de la jugadora de 37 años, quien desea poder reencontrarse con el trofeo que tanto le costó conseguir porque no jugaba oficialmente en las Leonas desde las semifinales de la Pro-League de Londres 2013. Por eso, su regreso a la selección después de ocho años y medio eran un cierre perfecto para su carrera en Las Leonas.