El dolor de Sofía Maccari, la Leona a la que le robaron la medalla olímpica

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 le dieron al hockey argentino la posibilidad de subirse al podio y alzarse la medalla de plata. Una de las jugadoras del plantel dirigido por el “Chapa” Retegui es Sofía Maccari, la jugadora de San Fernando, que también alcanzó la plateada en Londres 2012.

Sin embargo, la alegría esta vez duró poco. A menos de un mes de volver del país asiático, a Maccari le robaron la medalla olímpica.

“Ayuda: hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, el celular y lo más doloroso, la medalla olímpica. No puedo explicar el dolor que esto significa”, escribió la jugadora de 37 años en un mensaje que difundió en redes sociales para intentar visibilizar lo ocurrido y recuperar el premio.

