Sebastian Vettel decidió vender varias de sus Ferraris, la escudería que abandonó recientemente

17 de febrero de 2021

El piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel, dejó la escudería Ferrari y decidió vender los ejemplares de lujo de la prestigiosa marca.

Vettel, ahora en Aston Martin, acaba de poner a la venta ocho de los automóviles de su colección, entre los que se incluyen cinco Ferraris icónicos, sin embargo, no reveló la razón del porqué de esta decisión, reporta GQ.com.

De acuerdo con los reportes, el vendedor de superautos, Tom Hartley Jnr puso a la venta ocho vehículos que eran propiedad de Vettel, entre los que se encuentran un 1996 Ferrari F50 y un 2016 Ferrari La Ferrari, un 2004 Ferrari Enzo, un 2015 Ferrari 458 Speciale y un 2016 Ferrari F12tdf.

Britta Roske, la asesora de prensa del genio de la FI, afirmó a Auto Motor und Sport que el automovilista no quiere dar una explicación pública de por qué está vendiendo algunos de los automóviles de su colección

Sin embargo, un comunicado de Aston Martin FI señaló que no hicieron ningún tipo de petición a Vettel, y que tampoco conocen la explicación. "No estamos conscientes de ningún plan de Sebastian en cuanto a su colección de autos y no hemos hecho demandas sobre este tema".

Además de los Ferraris, Vettel está poniendo algunos de los autos Mercedes que tiene en su colección, como el Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, el cual recibió como regalo después de ganar el Grand Prix de Abu Dhabi en 2009, además del Mercedes-Benz SLS AMG, que fue el auto oficial de seguridad de la Fórmula 1 entre 2010 y 2012. Los dos superan el precio de los 175 mil euros, lo cual podría parecer demasiado, pero considerando los automóviles, se ve razonable.

En la lista de venta también se encuentra el 2002 BMW 78 Roadster, el cual apareció en la cinta de James Bond, El mundo no basta, y que también tiene un valor similar a los anteriores.

Las sospechas de una "limpieza de Ferrari" se deben al difícil final que tuvo Vettel con el equipo, ya que no pudo encontrar victorias durante 2019 y 2020 lo cual provocó que Ferrari decidiera no extender el contrato del automovilista. Debido a este amargo final se cree que realmente esto es una purga de su colección dejando afuera algunos Ferraris (aunque aún mantiene otros dentro de su garage). Otros creen que es un asunto de dinero debido a las pérdidas que tuvo con sus fracasos en el equipo.

Vettel también tiene una amplia colección de motocicletas, siendo un fanático de esos vehículos, pero no ha puesto ninguna en venta.

Sebastian Vettel fue recuperado por el equipo Aston Martin F1, en el cual reemplazará al mexicano Sergio Pérez quien desde este 2021 conducirá para el Red Bull Racing-Honda.