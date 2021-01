Superclásico: los mejores memes por el codazo de Campuzano y la furia de Zárate

El colombiano se fue expulsado en el segundo tiempo del encuentro entre Boca y River Crédito: FotoBaires

El primer Superclásico del año entre Boca Juniors y River Plate dejó mucho más que un empate. Las expulsiones en el segundo tiempo de Jorman Campuzano y Enzo Pérez, sumadas a la furia de Mauro Zárate con Wanchope Ábila por no haberlo asistido frente al arco de Armani fueron algunas de las perlitas más destacadas de la noche del 2 de enero. Y, por ende, los memes no tardaron en llegar.

Lo de Campuzano fue, en verdad, lo que más trascendió dado que el árbitro del encuentro, Fernando Rapallini, lo sancionó solo con tarjeta amarilla después de un fuerte codazo contra Jorge Carrascal por el que River pedía la expulsión.

Pero más tarde, en la segunda parte del partido, el colombiano no tuvo tregua después de arremeter con su mano derecha contra la cara de Matías Suárez, lo que le valió la expulsión y varias burlas en redes sociales.

Tras 22 minutos jugando con uno menos, Boca respiró cuando Pérez chocó a Nicolás Capaldo al intentar recuperar la pelota y salió del campo de juego con una roja.

Pero si del xeneixe se trata, no fue Campuzano el único que se llevó todas las miradas, dado que Zárate se enojó con Wanchope por no haberlo habilitado a los ocho minutos del segundo tiempo, lo que generó no solo una discusión entre ambos en el banco de suplentes, sino también un sinfín de memes.

