Maya Gabeira montó una ola de 22,4 metros. Crédito: Instagram

El video de Maya Gabeira surfeando una imponente ola de 22,4 metros es impactante. No solo porque la imagen es increíble de ver, sino también porque la brasileña batió su propio récord y el de surfistas mujeres.

Gabeira se convirtió en la mujer que corrió la ola más grande en el último año, en la playa portuguesa de Nazaré, donde en 2013 se había fracturado una pierna y estuvo a punto de ahogarse.

"Este récord mundial realmente me parece bastante sorprendente porque el tamaño de la ola fue mayor que el tamaño de las olas montadas por los hombres este año", dijo Gabeira, quien había alcanzado los 20,7 metros en 2018.

Maya Gabeira, la surfista brasileña que batió el récord femenino. Crédito: Instagram

A su vez, manifestó su incredulidad por batir el récord femenino de surfistas. "Significa que una mujer montó la ola más grande del año y eso para mí es una locura", señaló.

De esta forma, Gabeira se ubicó a dos metros de diferencia del récord mundial masculino, que hasta el momento es de 24,4 metros.

Esto significa todo un logro para la brasileña, quien siete años atrás sufría el percance más grave de su carrera. "Después del accidente, durante muchos años, creo que hasta 2018, intenté superar mi trauma y, a veces, el surf no era tan divertido y no me generaba tanto placer", admitió.

Tras años de preparación para eventuales caídas, Gabeira sintió la confianza para batir este récord tan importante en su trayectoria. "La velocidad era mucha, pero el ruido que hizo la ola cuando rompió me hizo darme cuenta de que esta era probablemente la ola más grande que jamás había montado", declaró.

En la búsqueda por la igualdad, la World Surf League se convirtió en 2019 en una de las primeras instituciones deportivas en introducir los mismos montos en premios tanto para hombres como para mujeres.