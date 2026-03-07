Simone de Beauvoir: “Que la libertad sea nuestra propia sustancia”

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una buena oportunidad para retomar a pensadoras que fueron la base de la lucha histórica por la igualdad de derechos. Entre ellas, sin lugar a dudas, se destaca Simone de Beauvoir, filósofa y activista francesa, que a principios del siglo XX sentó las primeras bases del feminismo contemporáneo con sus lecciones. Dentro de su obra cabe resaltar una frase que luego se convirtió en un emblema que perdura hasta la actualidad: “Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia”.

Esta cita se vuelve particularmente relevante en el marco del Día de la Mujer porque sintetiza una aspiración central del feminismo, que tiene que ver con que las mujeres puedan vivir con plena autonomía, sin quedar condicionadas por los estereotipos o mandatos sociales impuestos históricamente. Obviamente, es una lucha que continúa en la actualidad con sus matices.

Hoy todavía persisten órdenes sociales que indican cómo deberían comportarse las mujeres, qué decisiones tomar respecto a su trabajo, su maternidad o su forma de vivir. Recuperar esta frase de de Beauvoir permite cuestionar esos condicionamientos y recordar que la libertad para cualquier persona implica la posibilidad de elegir sin que la sociedad imponga límites basados en el género.

La autora bregaba por una sociedad más igualitaria (Foto: Freepik)

Además, la frase expresa una concepción de la libertad como algo constitutivo de toda la existencia humana. En línea con la perspectiva existencialista de la filósofa, cada persona debe poder definirse a sí misma a través de sus decisiones y experiencias. En ese sentido, invita a pensar la emancipación no solo como un objetivo político colectivo, sino también como un proceso personal de autonomía y autodeterminación.

La desigualdad en el acceso a oportunidades, la persistencia de estereotipos o las distintas formas de violencia de género son un problema grave en las sociedades actuales. Los preceptos brindados por la autora francesa funcionan como un recordatorio de que la búsqueda por una sociedad más igualitaria está lejos de acabarse, sino que es un camino que se sigue transitando día a día.

La importancia de Simone de Beauvoir en la historia

Simone de Beauvoir fue una figura clave del existencialismo y precursora del feminismo moderno, ya que su obra transformó la comprensión de la opresión de género y la libertad individual. Su libro El segundo sexo (1949) analizó la condición social de la mujer desde perspectivas biológicas, psicoanalíticas y marxistas. Allí rebatió el rol social que se le otorga a lo femenino y argumentó que “no se nace mujer, se llega a serlo”. Así, esta obra se convirtió en un texto fundacional para el feminismo, incluso en la segunda ola de los años 70 y en los estudios de género al diferenciar sexo biológico de construcción social.

Su pensamiento sirve para los debates actuales (Foto: X)

Beauvoir aplicó ideas existencialistas para afirmar que las mujeres deben superar restricciones sociales y tuvo un profundo compromiso político: participó en debates ideológicos contra la derecha francesa, apoyó causas como la independencia de Argelia, se manifestó contra la guerra de Vietnam y encabezó manifestaciones feministas desde 1968. Además, fundó la Liga de los Derechos de la Mujer para impulsar cambios prácticos hacia la igualdad.

Sus ideas para pensar el presente

El 8 de marzo es una jornada de memoria y reivindicación. A lo largo del tiempo, la movilización de mujeres en distintos países permitió conquistar derechos fundamentales, como el acceso a la educación, el voto o la participación en la vida pública. Sin embargo, la fecha también recuerda que muchas desigualdades persisten, desde las brechas salariales hasta la violencia de género.

Simone de Beauvoir fue una de las pensadoras más influyentes del siglo XX (Foto: X)

En ese marco, la frase y toda la obra de Beauvoir funciona como una invitación a seguir pensando la libertad y la igualdad desde una perspectiva crítica. Retomar sus palabras en el presente permite conectar las luchas del pasado con los debates actuales y reafirmar la idea de que la libertad, tanto individual como colectiva, debe ser el horizonte de cualquier sociedad que aspire a la igualdad.