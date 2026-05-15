Masters 1000 de Roma: Casper Ruud jugará la final, pero no sabe con quién porque se pospuso Sinner vs. Medvedev

Quiénes serán el domingo los protagonistas de la final masculina del Masters 1000 de Roma quedará definido este sábado, ya que la jornada de semifinales del viernes no pudo ser completada por el mal clima. Se conoce a uno de los que jugarán por el título, el noruego Casper Ruud, pero su rival está pendiente de resolución, ya que por la lluvia fue interrumpido en el tercer set el partido que el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, le estaba ganando al ruso Daniil Medvedev (7° favorito).

Ruud, 25° del ranking, fue expeditivo ante Luciano Darderi (20°), un crédito local aunque haya nacido en Villa Gessell. Casper se impuso por 6-1 y 6-1 en una hora y 5 minutos de juego neto, aunque en medio hubo una pausa de dos horas debido a las lluvias sobre el Foro Itálico.

“Ya no tenía energía, no había tenido tiempo suficiente para recuperarme después de mi partido contra Jódar [que había empezado tarde el miércoles y había terminado el jueves a las dos de la madrugada). Quiero disculparme ante los espectadores, he dado el máximo durante todo este torneo, pero sentí desde el inicio de este partido que estaba cansado”, reconoció Darderi, que antes de comenzar el aguacero ya estaba 4-1 abajo en el set inicial.

El noruego Casper Ruud vapuleó a Luciano Darderi y se metió por primera vez en la final del Masters 1000 de Roma TIZIANA FABI - AFP

Cuando Ruud, ex número 2 del mundo y gran especialista en polvo de ladrillo, regresó al Campo Centrale, volvió a quebrar el saque de su rival y se adjudicó el primer set con un ace, en 29 minutos. Darderi, vencedor en las rondas anteriores ante el alemán Alexander Zverev (3º) y el ascendente español Rafael Jodar (34º), pareció descentrarse muy pronto tras perder su saque de entrada en el segundo parcial: con un 3-0 en contra, el tenista de 24 años ni siquiera se sentó en su silla en el cambio de lado.

Ante un público romano atónito, molesto por su nivel de juego y expresando con gritos su frustración, llegó a poner en apuros a Ruud al tener una primera oportunidad de quiebre en un sexto juego interminable, cuando estaban 4-1. Pero el noruego logró mantener su saque. Y en el juego siguiente, en respuesta a un espectador que se burlaba de él, Darderi hizo el ademán de tenderle la raqueta y cedió en su tercera bola de partido. Ya estaba entregado.

Compacto de Casper Ruud vs. Luciano Darderi

El noruego ya está en la final e intentará añadir un 15º título a su palmarés, el segundo en un Masters 1000 tras el logrado en Madrid 2025. Pero, como se dijo, tendrá que esperar hasta el sábado para conocer el nombre de su próximo rival: la segunda semifinal se detuvo 15 minutos antes de las 10 de la noche, cuando Sinner, pese a algunas molestias por las que solicitó atención médica, había retomado la iniciativa en un partido muy disputado.

El italiano se quedó con el primer set por 6-2, Medvedev se apoderó del segundo por 7-5 y al momento de la interrupción el ídolo local dominaba por 4-2 el parcial definitivo. Los organizadores confiaban en poder reanudar el partido antes de la medianoche, pero finalmente se decidió que los deportistas no regresen a la cancha y que el duelo se reanude este sábado, no antes de las 10 (hora argentina).

🤯 You HAVE to watch this point in full between Sinner and Medvedev 👏@InteBNLdItalia | #IBI26 | @janniksin pic.twitter.com/RzmTLidpsC — ATP Tour (@atptour) May 15, 2026

Sinner, favorito del torneo ante la ausencia de su gran rival, el español y número 2 del ranking, Carlos Alcaraz, que se recupera de una lesión, mostró evidentes síntomas de cansancio, especialmente durante el segundo set. Pero confía en cerrar el duelo: ganó sus últimos 32 partidos en torneos Masters 1000, un récord, y espera convertirse en el primer italiano en conquistar el título desde Adriano Panatta en 1976.