A qué hora juega Coco Gauff vs. Elina Svitolina, por la final femenina del Masters 1000 de Roma 2026

En el mediodía de la Argentina de este sábado, Coco Gauff (4° del ranking WTA) y Elina Svitolina (10°) se enfrentan en el marco de la gran final del certamen femenino del Masters 1000 de Roma 2026. El encuentro se disputa en el Foro Itálico y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

La norteamericana se metió en la definición al derrotar a la rumana Sorana Cirstea (27°) por 6-4 y 6-3. Quiere tomarse revancha de la final perdida en 2025 frente a la local Jasmine Paolini, quien la venció por 6-4 y 6-2. De consagrarse, ganará su tercer Masters 1000 tras lo hecho en Cincinnati 2023 y Pekín 2024 (en ambos casos venció en la definición a la checa Karolina Muchova).

La ucraniana, por su parte, dejó en el camino a la polaca Iga Swiatek (3°), tricampeona del Roma Open, en tres sets. El encuentro finalizó 6-4, 2-6 y 6-2 a favor de Svitolina, que ya ganó el torneo dos veces, en 2017 y 2018, en ambas ocasiones frente a la rumana Simona Halep. En lo que va del año ganó el WTA 250 de Auckland, fue finalista del Masters 1000 de Dubái, y semifinalista de Australian Open, Indian Wells y el WTA 250 de Stuttgart.

La ucraniana Elina Svitolina ya ganó el Masters 1000 de Roma dos veces y quiere volver a conseguirlo Christophe Ena - AP

Coco Gauff vs. Elina Svitolina: todo lo que hay que saber

Final del Masters 1000 de Roma 2026.

Día : Sábado 16 de mayo.

: Sábado 16 de mayo. Hora : 12 (horario argentino).

: 12 (horario argentino). Estadio : Foro Itálico, Roma, Italia.

: Foro Itálico, Roma, Italia. TV : ESPN 4.

: ESPN 4. Streaming: Disney+ Premium.

El historial entre ambas tiene a Svitolina como dominadora con tres victorias contra tres de ‘Coco’ Gauff. La última vez que se vieron las caras fue en las semifinales del Masters 1000 de Dubái de este año, con triunfo de la ucraniana por 6-4, 6-7 (13) y 6-4. Lo llamativo es que los cinco partidos que jugaron entre sí fueron en cemento, por lo que la final de este sábado será la que inaugure el mano a mano en polvo de ladrillo.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Coco Gauff corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el Masters 1000 de Roma 2026, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.65 contra los 2.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Elina Svitolina.