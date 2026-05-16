Elina Svitolina, campeona del Masters 1000 de Roma 2026: así quedó la tabla histórica de ganadoras

Este sábado se disputó la final femenina del Masters 1000 de Roma 2026 y Elina Svitolina (N° 10 del ranking WTA) se consagró campeona al vencer a la norteamericana Coco Gauff (4°) por 6-4, 6-7 (3) y 6-2. Así, levantó el trofeo por tercera vez tras festejar en 2017 y 2018, en ambas ocasiones frente a la rumana Simona Halep.

En el primer set, la ucraniana se hizo fuerte y logró ponerse en ventaja por 6-4. El segundo fue más parejo y se definió en el tie-break, en el que la estadounidense no falló y festejó por 7-3, sin dejarle chances a Svitolina de luchar por una consagración en sets corridos. Coco quería tomarse revancha de la final perdida en 2025 ante Jasmine Paolini y no estaba dispuesta a dejarle el camino allanado a su rival de turno.

Coco Gauff dejó todo ante Elina Svitolina, una jugadora a la que siempre le costó vencer Andrew Medichini - AP

Ya en el tercer juego, el definitivo, la que impuso condiciones fue Elina. Precisa en los golpes, efectiva en las devoluciones, incansable en las corridas, superó ampliamente a Gauff y volvió a consagrarse como campeona en el Foro Itálico. Se impuso por 6-2, con dos quiebres ante una deslucida rival, que se mostró visiblemente nerviosa a la hora de decidir. Así, Ucrania festejó en la capital italiana por tercera vez, todas de la mano de la medallista olímpica en Tokio 2020.

Últimas 10 campeonas en el Masters 1000 de Roma

2026 : Elina Svitolina (Ucrania).

: Elina Svitolina (Ucrania). 2025: Jasmine Paolini (Italia).

Jasmine Paolini (Italia). 2024: Iga Swiatek (Polonia).

Iga Swiatek (Polonia). 2023: Elena Rybakina (Kazajistán).

Elena Rybakina (Kazajistán). 2022: Iga Swiatek (Polonia).

Iga Swiatek (Polonia). 2021: Iga Swiatek (Polonia).

Iga Swiatek (Polonia). 2020: Simona Halep (Rumania).

Simona Halep (Rumania). 2019: Karolina Pliskova (República Checa).

Karolina Pliskova (República Checa). 2018: Elina Svitolina (Ucrania).

Elina Svitolina (Ucrania). 2017: Elina Svitolina (Ucrania).

SHE CAME, SHE SAW, SHE CONQUERED 🏆@ElinaSvitolina fights her way through Gauff to take the title in a three set thriller 6-4, 6(3)-7, 6-2!#IBI26 pic.twitter.com/vkELYAjKOX — wta (@WTA) May 16, 2026

Máximos ganadores del Masters 1000 de Roma

El campeonato, inicialmente denominado Abierto de Italia, se disputa desde la década del ‘30 y los máximos ganadores son Rafael Nadal en la rama masculina (10 títulos) y Chris Evert en la femenina (cinco). El español se impuso en 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 y 2021; mientras que la estadounidense levantó el trofeo en 1974, 1975, 1980, 1981 y 1982. En la Era Abierta, desde 1969, cuatro argentinos fueron campeones: Gabriela Sabatini en 1988, 1989, 1991 y 1992, Guillermo Vilas en 1980, José Luis ‘Batata’ Clerc en 1981, y Alberto Mancini en 1989.

Rama femenina

Chris Evert (Estados Unidos) - Cinco títulos.

Gabriela Sabatini (Argentina), Concepción Martínez (España) y Serena Williams (Estados Unidos) - Cuatro.

Maria Sharapova (Rusia), Iga Swiatek (Polonia) y Elina Svitolina (Ucrania) - Tres.

Mónica Seles (Estados Unidos), Martina Hingis (Suiza), Amelie Mauresmo (Francia) y Jelena Jankovic (Serbia) - Dos.