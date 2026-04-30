Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Madrid 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Jannik Sinner, Arthur Fils, Alexander Blockx y Alexander Zverev se impusieron en cuartos de final y siguen en carrera por el título
- 3 minutos de lectura'
Se completaron este jueves los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid que se desarrolla en la Caja Mágica sobre canchas de polvo de ladrillo y se definieron los cuatro semifinalistas que siguen en carrera por el título: Jannik Sinner (1°), Arthur Fils (21°), Alexander Blockx y Alexander Zverev (2°).
El primero en meterse en la penúltima instancia fue el N° 1 del ranking ATP, Sinner, quien dejó en el camino a la joven promesa española Rafael Jódar por 6-2 y 7-6 (0). El italiano persigue su primer título en la capital española que, a su vez, sería el noveno Masters 1000 de su carrera y el cuarto este año, ya que ganó los tres que se disputaron hasta el momento: Indian Wells, Miami y Montecarlo.
El rival del máximo favorito será el francés Fils (21°), quien derrotó al checo Jiri Lehecka (11°) por 6-3 y 6-4 y busca su segunda estrella en la temporada tras ganar el ATP 500 de Barcelona.
En la parte baja del cuadro quedaron emparejados el belga y el alemán. Blockx, la revelación del campeonato, eliminó a Casper Ruud (12°) por un doble 6-4 y le privó de repetir el título que conquistó en 2025. Zverev, en tanto, no tuvo problemas con el italiano Flavio Cobolli (10°) y celebró por 6-1 y 6-4.
Resultados de los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid
- Jannik Sinner (1°) a Rafael Jódar (WC) por 6-2 y 7-6 (0).
- Arthur Fils (21°) a Jiri Lehecka (11°) por 6-3 y 6-4.
- Alexander Blockx a Casper Ruud (12°) por un doble 6-4.
- Alexander Zverev (2°) a Flavio Cobolli (10°) por 6-1 y 6-4.
Crograma de las semifinales del Masters 1000 de Madrid
*Los horarios corresponden a la Argentina.
- Jannik Sinner (1°) vs. Arthur Fils (21°) - Viernes 1° de mayo desde no antes de las 11 en el estadio Manolo Santana.
- Alexander Blockx vs. Alexander Zverev (2°) - Viernes 1° de mayo desde no antes de las 15 en el estadio Manolo Santana.
Los partidos de semifinales del Masters 1000 de Madrid se transmitirán en vivo a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid
- 2009: Roger Federer (Suiza).
- 2010: Rafael Nadal (España).
- 2011: Novak Djokovic (Serbia).
- 2012: Roger Federer (Suiza).
- 2013: Rafael Nadal (España).
- 2014: Rafael Nadal (España).
- 2015: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2016: Novak Djokovic (Serbia).
- 2017: Rafael Nadal (España).
- 2018: Alexander Zverev (Alemania).
- 2019: Novak Djokovic (Serbia).
- 2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.
- 2021: Alexander Zverev (Alemania).
- 2022: Carlos Alcaraz (España).
- 2023: Carlos Alcaraz (España).
- 2024: Andrey Rublev (Rusia).
- 2025: Casper Ruud (Noruega).
Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid
- Rafael Nadal (España) - 5 títulos
- Roger Federer (Suiza) / Novak Djokovic (Serbia) - 3
- Alexander Zverev (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Carlos Alcaraz (España) - 2
- Andre Agassi (Estados Unidos) / Juan Carlos Ferrero (España) / Marat Safin (Rusia) / David Nalbandian (Argentina) / Andrey Rublev (Rusia) / Casper Ruud (Noruega) - 1
