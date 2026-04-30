Así quedó conformada la final femenina del Masters 1000 de Madrid 2026

El torneo femenino del Masters 1000 de Madrid tendrá una nueva campeona porque Mirra Andreeva y Marta Kostyuk se impusieron en sus respectivos duelos de semifinales y jugarán para ganar su primer título en el certamen que se desarrolla en la Caja Mágica sobre canchas de polvo de ladrillo.

La rusa de 19 años derrotó en el primer turno en el estadio Manolo Santana a la estadounidense Hailey Baptiste (30ª) por 6-4 y 7-6 (8) y quiere conquistar su tercer Masters 1000 tras los conseguidos en Dubái e Indian Wells 2025. La ucraniana, en tanto, hizo lo propio ante la austríaca Anastasia Potapova por 6-2, 1-6 y 6-1 y anhela ganar un torneo de esta categoría por primera vez en su carrera.

Marta Kostyuk nunca ganó un Masters 1000 en su carrera WILLIAM WEST - AFP

Resultados de las semifinales del Masters 1000 de Madrid

Mirra Andreeva (9ª) a Hailey Baptiste (30ª) por 6-4 y 7-6 (8).

a Hailey Baptiste (30ª) por 6-4 y 7-6 (8). Marta Kostyuk a Anastasia Potapova por 6-2, 1-6 y 6-1.

Final del Masters 1000 de Madrid

Mirra Andreeva (9ª) vs. Marta Kostyuk - Sábado 2 de mayo a las 12 (hora argentina) en el estadio Manolo Santana.

El cuadro del Masters 1000 de Madrid femenino, con las finalistas definidas

La definición se disputará el próximo sábado a las 12 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV en la Argentina a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Todas las campeonas del Masters 1000 de Madrid

2009: Dinara Safina (Rusia).

2010: Aravane Rezai (Francia).

2011: Petra Kvitová (República Checa).

2012: Serena Williams (Estados Unidos).

2013: Serena Williams (Estados Unidos).

2014: Maria Sharapova (Rusia).

2015: Petra Kvitová (República Checa).

2016: Simona Halep (Rumania).

2017: Simona Halep (Rumania).

2018: Petra Kvitová (República Checa).

2019: Kiki Bertens (Países Bajos).

2020: No se disputó por la pandemia del Covid-19.

2021: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2022: Ons Jabeur (Túnez).

2023: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

2024: Iga Swiatek (Polonia).

2025: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Madrid