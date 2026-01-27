Alcaraz ganó y dio el ejemplo: el gesto del que todos hablan en el Australian Open

Carlos Alcaraz sigue dando que hablar en el Australian Open, pero ya no por sus resultados exitosos. En su victoria en sets corridos ante Álex de Miñaur, el tenista español tuvo un gesto de fair play con su rival que despertó la ovación del público en la Rod Laver Arena. El N° 1 del mundo avanzó a las semifinales del Australian Open por primera vez en su carrera después de vencer a De Miñaur por 7-5, 6-2, 6-1 en dos horas y 15 minutos de juego. En la siguiente instancia, enfrentará al alemán Alexander Zverev, que llegó a la final en la edición pasada. Sin embargo, más allá del triunfo, una acción puntual se destacó por encima de todo lo ocurrido en el último turno de este martes en Melbourne.

Con el marcador 6-5 a su favor, en el primer set, el australiano fue a buscar la toalla, dialogó con su equipo y perdió varios segundos para el saque. Frente a ello, recibió el warning de la juez de silla Eva Asderaki por una violación de tiempo.

De Miñaur se dirigió hacia la autoridad mientras preguntaba “¿por qué?”. Consciente de que su rival estaba siendo perjudicado, Alcaraz se lo hizo saber a la umpire. “Era yo el que no estaba preparado. No entiendo por qué lo has cantado, si era yo el que no estaba listo”, insistió el español, haciendo notar que no estaba listo para recibir el servicio del australiano.

El gesto del N° 1 del mundo generó una fuerte ovación por parte del público australiano que se encontraba en el estadio. Cabe señalar que no se trata de la primera vez que el español se hace viral por su caballerosidad dentro de la pista. En la última edición de Roland Garros concedió un punto al estadounidense Ben Shelton en el duelo de octavos de final.

En ese momento, Alcaraz llegó a conectar una volea que pareció correcta y que cayó de su lado. Sin embargo, el ganador de seis Grand Slams reconoció ante el juez de silla haber soltado la raqueta y que la pelota contactó con ella cuando no la tenía agarrada en su mano. Según la normativa, el punto era para su rival.

Con la victoria frente a de Miñaur, Alcaraz llegó a las cuatro semifinales de Grand Slams MARTIN KEEP� - AFP�

Asimismo, el español fue galardonado por la ATP con el Premio Stefan Edberg a la Deportividad, elegido por sus compañeros de circuito, tanto en 2023 como en 2025 y que destaca el comportamiento ejemplar del jugador dentro y fuera de la pista.

Alcaraz avanza a paso firme

Alcaraz no mostró fisuras en el partido. En el primer set, ambos tenistas se mostraron irregulares con su servicio y llegó haber cinco quiebres. De todas formas, Alcaraz hizo la diferencia en el doceavo game, evitó el tiebreak y le quebró el saque a su rival recién en la cuarta oportunidad que tuvo en el juego.

De cara al segundo set, el tenista español pisó el acelerador y dejó casi sin opciones a De Miñaur de meterse en el partido. Con dos quiebres, tanto en el comienzo como en el último game del set, le dieron la oportunidad de ponerse 2-0 en el marcador.

Alcaraz nunca perdió ante De Miñaur en sus seis enfrentamientos Aaron Favila� - AP�

El tercer set volvió a comenzar con un claro dominio de Alcaraz, que le quebró el saque a su rival para ponerse 2-0 rápidamente. El australiano fue quedándose sin fuerzas ni variantes para responder y un nuevo quiebre en su saque terminó por decidir el partido en favor del español.

“Estoy muy feliz por el nivel que he mostrado hoy y en todo lo que llevamos de torneo. Es muy complicado jugar contra Alex (de Miñaur) porque te aprieta en cada punto y hay que estar focalizado siempre”, destacó el español luego del partido.

En la madrugada del viernes, se enfrentará con Zverev en busca de llegar a la final en el primer Grand Slam de la temporada. El historial está empatado 6-6, aunque Alcaraz ganó el último duelo entre ambos, ocurrido en el Masters 1000 de Cincinnati de 2025. “Juega un gran tenis, todos los sabemos, así que será una semifinal muy difícil. Trataré de hacer mi mejor juego y subir mi nivel”, afirmó sobre su próximo rival.

