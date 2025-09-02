Alexander Bublik, rendido ante la paliza de Sinner en el US Open: “Es generado por inteligencia artificial”

“Es como un jugador generado por inteligencia artificial“.

La frase de Alexander Bublik (23° del ranking mundial) previa a su desafío de los octavos de final del US Open ante Jannik Sinner terminó siendo premonitoria. El kazajo sufrió una verdadera paliza en la noche del Arthur Ashe, el estadio de tenis más grande el mundo. El italiano, líder del tour y campeón defensor, avanzó a los cuartos de final al imponerse por un triple 6-1, en una hora y 21 minutos, la menor cantidad de tiempo que necesitó en su carrera para ganar un partido en majors. Una diferencia en el score que no debería ser tal entre jugadores del top 25. Pero hace tiempo que Sinner parece jugar a otro deporte.

Pese a la paliza tenística recibida, Alexander Bublik no perdió la simpatía en la noche del Arthur Ashe Adam Hunger� - FR110666�

“Eres buenísimo, esto es una locura. ¡Yo no soy malo!“, le dijo Bublik a su vencedor en la red, resignado, sin perder la simpatía que lo caracteriza. El jugador nacido en Rusia pero en el circuito representante de Kazajistán, había vencido a Sinner en el último duelo entre ambos, en junio, en los octavos de final del ATP de Halle, sobre césped. Sin embargo, en el cemento neoyorquino ni tuvo chances de reaccionar. Sinner fue una máquina, un ”robot" como lo calificó Bublik. Salvó con un ace de 191 km/h el único break point que enfrentó en el partido (en el 4-1 del tercer set) y ganó el 81% de los puntos con el primer servicio. Además, aprovechó ocho de las 16 chances de rompimiento que le generó a un rival que, vaya curiosidad, no había sufrido rupturas en la quincena.

“En general, estoy muy, muy contento con el partido. Fue la primera vez en el torneo de este año que puedo jugar el partido nocturno en el Ashe y marca una gran diferencia. Quería agradecerles a todos por venir y por animarme. Esta es una ocasión muy especial para nosotros, así que muchas gracias”, expresó Sinner, todavía en el coutr central, el más bullicioso del circuito. El jugador nacido en San Candido, en la provincia de Bolzano, anotó 24 tiros ganadores (13 de Bublik) y cometió 16 errores no forzados (31 del kazajo). El logro de Sinner se potencia teniendo en cuenta el valor de la temporada de Bublik: ganó tres títulos (Halle, Gstaad y Kitzbühel) y llegó por primera vez a los cuartos de final del Abierto de Francia.

Jannik Sinner deslizándose sobre el cemento neoyorquino, en su victoria contundente ante Alexander Bublik AL BELLO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El italiano Lorenzo Musetti (10°) será el contrincante de Sinner en los cuartos de final. Por la misma zona alta del cuadro, el otro duelo será entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (25°) y el australiano Alex De Miñaur (8°). Claro que por la parte baja del main draw de Flushing Meadows, los primeros enfrentamientos que definirán a los semifinalistas, se disputarán hoy. El español Carlos Alcaraz (2°) vs. el checo Jiri Lehecka (20°), en el segundo turno del Arthur Ashe (aproximadamente a las 14 de nuestro país; ESPN y Disney+). Mientras que por la noche, cerca de las 21, el serbio Novak Djokovic (7°) vs. el estadounidense Taylor Fritz (4°, último finalista).

Argentinos en dobles

La jornada de hoy en el US Open tendrá amplia presencias de tenistas nacionales en la especialidad de dobles. Por la tercera ronda, Máximo González y Andrés Molteni, décimos preclasificados, se medirán con los locales Robert Cash y JJ Tracy. Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, quintos preclasificados y vigentes campeones de Roland Garros, se enfrentarán con el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski.

El catalán Marcel Granollers y el marplatense Horacio Zeballos Getty

En tanto que, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli, habituales singlistas y amigos que se anotaron en dobles sin grandes pretensiones pero que están logrando éxito en el torneo, jugarán contra el alemán Constantin Frantzen y el neerlandés Robin Haase.