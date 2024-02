escuchar

Este viernes se disputan los cuartos de final del Argentina Open 2024, torneo correspondiente al ATP 250 Tour que se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y que forma parte de la temporada de polvo de ladrillo. Tras la eliminación de candidatos como Francisco Cerúndolo (perdió 7-6 (3) y 6-0 con Facundo Díaz Acosta en el debut) y Cameron Norrie (cayó ante Federico Coria por 6-2, 4-6 y 6-3 este jueves), cinco argentinos sueñan con arrebatarle el título al N°2 del ranking ATP y vigente campeón, Carlos Alcaraz.

Los enfrentamientos de la ronda de los ocho mejores son: Dusan Lajovic (Serbia - 58°) vs. Facundo Díaz Acosta (Argentina - 87°), Sebastián Báez (Argentina - 30°) vs. Federico Coria (Argentina - 106°), Carlos Alcaraz (España - 2°) vs. Andrea Vavassori (Italia - 152°) y Nicolás Jarry (Chile - 21°) vs. Tomás Etcheverry (Argentina - 27°). Todo el torneo se puede ver en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play.

Cuadro del Argentina Open 2024

Cuadro del Argentina Open 2024

Horarios de los cuartos de final del Argentina Open 2024

Dusan Lajovic vs. Facundo Díaz Acosta - Viernes 16 de febrero a las 13.30.

Sebastián Báez vs. Federico Coria - Viernes 16 de febrero no antes de las 15.30.

Carlos Alcaraz vs. Andrea Vavassori - Viernes 16 de febrero no antes de las 18.30.

Nicolás Jarry vs. Tomás Etcheverry - Viernes 16 de febrero no antes de las 20.

El tradicional Argentina Open se realiza desde 1893, aunque la primera edición correspondiente a la era Abierta se llevó a cabo en 1973. A lo largo de su historia pasaron tenistas de la talla de Guillermo Vilas (máximo ganador del certamen con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos), David Nalbandian (campeón en 2008), el sueco Björn Borg (segundo puesto en 1973), el español Rafael Nadal (ganador en 2015) y el noruego Casper Ruud (se alzó con los títulos en 2020 y 2022), entre tantos.

Carlos Alcaraz es la principal estrella de esta edición. El español, que tiene al campeón del 2010 como entrenador, Juan Carlos Ferrero, viene de alcanzar los cuartos de final del Australian Open, instancia en la que perdió con el alemán Alexander Zverev por 6-1, 6-3, 6-7 (2) y 6-4. En la última edición se coronó campeón tras derrotar en el partido decisivo al británico Cameron Norrie, quien también dijo presente en este 2024, por 6-3 y 7-5.

“Estoy muy contento de volver a Buenos Aires. El cariño de la gente de aquí es especial, lo había sentido el año pasado y tenía muchas ganas de volver. Fue una victoria muy difícil, porque Camilo (Ugo Carabelli) es un jugador muy complicado, que tiene un gran futuro. Pero estoy feliz por haberlo resuelto”, apuntó Alcaraz al término del duelo de octavos de final en el que derrotó al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-2 y 7-5.

Camilo Ugo Carabelli bromea con Carlos Alcaraz luego del partido que ganó el español Argentina Open

Los máximos ganadores del Argentina Open

Guillermo Vilas : Ocho títulos.

: Ocho títulos. Carlos Moyá y David Ferrer : Tres cada uno.

: Tres cada uno. Guillermo Coria, Franco Squillari, José Luis Clerc, Dominic Thiem y Casper Ruud: Dos cada uno.