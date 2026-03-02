Terminó la gira sudamericana ATP: quiénes fueron los jugadores argentinos que mejor la aprovecharon

Cuando el lunes 9 de febrero comenzó el cuadro principal del ATP 250 de Buenos Aires, el primero de los tres torneos de la gira sudamericana, había ocho top 100 argentinos, con Francisco Cerúndolo liderando (19°) y Sebastián Báez (34°) en el segundo escalón, seguidos por Camilo Ugo Carabelli (47°), Tomás Etcheverry (54°), Francisco Comesaña (63°), Mariano Navone (73°), Juan Manuel Cerúndolo (80°) y Thiago Tirante (92°).

Thiago Tirante comenzó la temporada siendo 102° y hoy disfruta de su mejor ranking: 74° FOTOJUMP - Prensa Río Open

Este lunes, tres semanas después, tras la acción en Buenos Aires, en el 500 de Río de Janeiro y en el 250 de Santiago (Chile), hay un nuevo top 100 (Román Burruchaga, 98°; llegó a la final del Challenger de Rosario y alcanzó los 8vos de final en Buenos Aires y Río de Janeiro) y dos jugadores, ambos platenses, que aprovecharon la gira ATP sobre polvo de ladrillo en la región: Etcheverry, que ganó el primer título de su carrera (en el Río Open) y hoy, desde el puesto 31°, figura como la segunda raqueta nacional, y Tirante, que fue el único del top 100 que se perdió el Argentina Open por el viaje a Corea del Sur para la Copa Davis, pero disfruta de su posición más destacada (74°; comenzó el año siendo 102°) al llegar a los cuartos de final en Río y a los 8vos de final en Chile.

El mayor de los hermanos Cerúndolo inició la gira sudamericana de la mejor forma, convirtiéndose en el séptimo argentino en coronarse en el ATP porteño. No pudo prolongar el éxito en el resto de la gira: se despidió en los 8vos de final del torneo carioca ante Tirante (sintió una molestia en la cadera) y llegó hasta las semifinales en Santiago (lo afectó un estado gripal). Sigue siendo el mejor sudamericano del ranking (20°). Teniendo en cuenta el tenis de alto vuelo que mostró durante varios partidos, se esperaba todavía más de él.

Francisco Cerúndolo fue campeón en el ATP de Buenos Aires, pero no pudo sostener el buen nivel en Río ni en Chile Roberto Castro @robycomby

Báez tenía muchos puntos por defender en la gira sudamericana debido al título de Río y a la final de Santiago. Por ello, el nacido en Billinghurst sabía que si trastabillaba iba a perder varias posiciones. El contundente comienzo de temporada en Australia invitaba a pensar que tendría éxito en las canchas lentas de Sudamérica, pero hizo cuartos en Buenos Aires, apenas la primera ronda en Río y semifinales en Chile. Hoy, siendo 53°, es la tercera raqueta nacional.

Sebastián Báez no pudo defender con éxito los numerosos puntos que ostentaba de la gira sudamericana 2025 Sergio Llamera

Ugo Carabelli, que en el verano de 2025 había ganado el Challenger de Rosario y alcanzado las semifinales del Río Open y Santiago, también era consciente de la demandante gira sudamericana que tendría por delante (por eso se bajó de la Davis en Asia, pese a no haber participado nunca de la competencia). Volvió a coronarse en Rosario, pero llegó a cuartos en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, cayó en la primera ronda del Río Open y se despidió en su debut en los 8vos de Chile. Empezó el año como 48°; hoy es 67°. En las próximas semanas deberá defender la tercera ronda de Miami (60 puntos).

Comesaña estaba en una situación similar a la de Ugo Carabelli, sobre todo por tener las semifinales del Río Open 2025. Pero el marplatense perdió en los 8vos de final del Challenger de Rosario, en la primera ronda de Buenos Aires y Río, y en los 8vos de Chile. En tres semanas perdió unos veinte lugares en el ranking.

Francisco Comesaña perdió unas veinte posiciones en el ranking JoaoPires - Prensa Rio Open

Juanma Cerúndolo ganó unas diez posiciones desde Rosario, en la primera semana de febrero, hasta el final de la gira ATP sudamericana (los cuartos de final de Río fueron lo más destacado). Navone, que dejó de trabajar con Andrés Dellatorre como coach y sumará a Alberto Luli Mancini, jugó los tres ATP de la región y sólo ganó dos partidos: perdió pocas posiciones (hoy es 79°). Este lunes, el mayor salto en el ranking le pertenece a Facundo Díaz Acosta, que ganó el Challenger AAT Tigre II: subió 40 lugares, hasta el 238°. Campeón del ATP de Buenos Aires 2024 y 47° en abril de ese año, el zurdo de La Lucila busca recuperar el nivel y el estatus que supo tener.