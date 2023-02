Argentina Open: Francisco Cerúndolo, en los cuartos de final, de no ser número uno “en nada” a lo más alto del ranking del país

escuchar

“Nunca fui el número uno en nada”, sentencia Francisco Cerúndolo. Lo dice con una sonrisa, pero sin exagerar, al menos en cuanto a lo tenístico. A diferencia de su hermano, Juan Manuel (campeón del Córdoba Open 2021; 79° en enero del año pasado), de chico no era el más destacado de su categoría, su camino en el profesionalismo se apartó de lo convencional y tuvo momentos zigzagueantes; incluso, en un momento soltó el tour y asistió a una universidad de los Estados Unidos.

Francisco Cerúndolo alcanzó los cuartos de final del Argentina Open por tercera vez Roberto Castro @robycomby

Sin embargo, hubo un momento en el que Fran hizo un clic. El porteño de 24 años afirma que fue en 2019, cuando dejó de actuar en los Futures y “ascendió” a los Challengers. Notó, de inmediato, que en la segunda categoría del tenis la intensidad era mucho más alta y que ya no se perdonaban ciertos errores. Entendió que debía hacer cambios porque, de no realizarlos, su estadía sería efímera. Pasaron situaciones en el medio. Pero esta semana, siendo el número 30 del ranking, el mayor de los hermanos Cerúndolo se está estrenando como la mejor raqueta nacional (en reemplazo de Diego Schwartzman, 32°), algo impensado, incluso, para él mismo y su familia.

Por lo pronto, como para celebrar semejante logro, alcanzó los cuartos de final del ATP de Buenos Aires por tercer año consecutivo. Venció, por paliza, al español Jaume Munar (67°), por 6-2 y 6-1, en 1h16m. Haber minimizado a un experto sobre superficie lenta como el mallorquín fue un mérito grande para Cerúndolo.

“Al llegar arriba y codearme con los mejores, me vienen recuerdos, anécdotas de los viajes, de los torneos más chicos… Ahora es una vida distinta, pero trato de tener los pies sobre la tierra y no cambiar. Ser el número uno del país está buenísimo. Pero me acuerdo de cuando jugué cuatro partidos un domingo en un M25 en Bosnia, al día siguiente volé a Estados Unidos para un Challenger en cemento y el primer partido lo gané; esas son cosas que siempre te acordás”, apunta Cerúndolo, que este viernes, no antes de las 20, se enfrentará con el español Bernabé Zapata Miralles, que eliminó a Diego Schwartzman.

“Fran nunca fue el 1, el 2 o el 3 de su categoría. Además, era chiquito de físico. El doctor (Javier) Maquirriain, que en paz descanse, me aseguraba que Fran iba a medir 1,86m, 1,87m. Y yo medio que desconfiaba. Fran era un gnomo. Y hoy es un oso (mide 1,85m)”, narró ante LA NACION, el año pasado, Toto Cerúndolo, padre de los chicos y extenista profesional.

Francisco Cerúndolo, el mejor argentino del ranking individual Roberto Castro @robycomby

El propio Francisco remarcó los aspectos que modificaron su escenario hasta integrarlo a la elite: “El físico fue todo un tema. Recién di el estirón a los 18 años. Había chicos que se desarrollaron a los 14 años y me sacaban ventajas. Además, siempre fui al colegio y entrenaba menos horas que todos. Los de mi camada se entrenaban varios turnos por día cuando yo lo hacía tres o cuatro veces a la semana. Después de terminar el colegio le empecé a ganar a gente que me había ganado durante ocho años seguidos y empecé a creer en mí”.

Después de la serie de Copa Davis en Finlandia (caída argentina por 3-1), Cerúndolo llegó al ATP de Córdoba, la semana pasada, con dificultades musculares. “Tenía limitaciones y riesgo de lastimarme más, pero jugué igual, me daba bronca perderme otro torneo; ya me había perdido Auckland y el segundo partido de la Copa Davis. Pero en los cuartos de final ya no me daba el cuerpo [cayó con Federico Coria por 6-3, 3-0 y retiro], aunque me ayudó a agarrar ritmo en polvo. No estoy al 100%, pero la molestia (en el aductor derecho) no me impide jugar. Acá y en Córdoba son los únicos torneos de local y tratás de apoyarte en el público. Me gusta jugar en la Argentina, me potencia”, añadió Cerúndolo, el flamante número uno del país que añora ganar -cuanto antes- el segundo título ATP de su carrera (obtuvo su primer título en julio pasado, en Bastad).

Musetti se lució ante Cachin

El italiano Lorenzo Musetti se lució en los 8vos de final del ATP porteño: 20° del ranking, derrotó por 6-2 y 6-3 al cordobés Pedro Cachin (68°), en 1h25m. “Gané un partido difícil. Pedro juega muy bien en esta superficie, además tenía el empuje del público”, dijo Lolo, de exquisito revés de una mano.

El italiano Lorenzo Musetti, de las raquetas más destacadas del Argentina Open SERGIO LLAMERA

Este viernes, en los cuartos de final, el jugador nacido en Carrara (la ciudad toscana mundialmente popular por su industria del mármol), se enfrentará con el peruano Juan Pablo Varillas (101°; entrenado por el argentino Diego Junqueira), que logró un éxito de alto impacto en su carrera al batir por 6-4 y 6-4 al austriaco Dominic Thiem (actual 99°, exnúmero 3 y campeón del US Open 2020).

El principal favorito del torneo, el español Carlitos Alcaraz (2° del mundo), este viernes jugará su segundo partido en el Argentina Open. No antes de las 18.30, por un lugar en las semifinales, se medirá con el serbio Dusan Lajovic (90°).

