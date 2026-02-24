El director del Río Open tras la visita de Andrea Gaudenzi: “La ATP tiene bien considerada a Sudamérica y no quiere matar la gira”

RÍO DE JANEIRO.- Andrea Gaudenzi, el extenista italiano que preside la ATP desde 2020, terminó su visita a los dos primeros torneos de la gira sudamericana sobrevolando en helicóptero el Jockey Club Brasileiro, en el barrio de Gávea, el sitio donde se juega el Río Open desde su primera edición, en 2014. Quiso apreciar, desde arriba, cuáles eran los accesos y la capacidad de expansión de la que le hablaron. Antes había estado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, durante los días finales del torneo porteño. A partir de 2028, con el ingreso del nuevo Masters 1000 de Arabia Saudita en el calendario de febrero, habrá cambios en esta región. ¿De superficie? ¿De categoría? ¿De fecha?

El director del Río Open, Luiz Carvalho, calificó como productiva la visita del presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi Fotojump

Buenos Aires aspira a tener, finalmente, un upgrade y dejar de ser un ATP 250 para ser 500. Río de Janeiro busca, desde hace años, dejar el polvo de ladrillo y pasar a superficie dura. El 250 de Santiago (Chile) está a la espera y se adaptaría a lo que se proponga. Son inminentes distintas reuniones del board de la ATP, se espera que en mayo haya definiciones y, antes de agosto, anuncios oficiales.

Por lo pronto, Luiz Carvalho, el director del Río Open, el torneo ganado el domingo por Tomás Etcheverry, sigue pensando lo que le dijo a LA NACION hace un año: que el certamen está limitado para seguir creciendo, sobre todo en la concurrencia de jugadores top. Y la principal razón, según Carvalho, es la superficie: dice que es más fácil atraer a las figuras si se jugara en cemento.

“Es muy importante que Andrea (Gaudenzi) haya venido a Río. Eso demuestra que nos está mirando con cuidado y la atención que merecemos. Nosotros, que somos de acá, sabemos que el potencial en el mercado es increíble. Su visita fue importante. Pudo ver que Río es una ciudad increíble, que el público del tenis es de locos, que el lunes, martes y miércoles estuvo siempre lleno, que tenemos mucho dinero de inversores y patrocinadores. No hemos hecho ningún pedido: lo que hicimos fue enseñarle el torneo para que él tuviera su propia opinión para que vuelva al board y pueda contar: ‘Mira, Río es increíble, Buenos Aires es increíble’. Por lo que hablamos, está muy impresionado por Buenos Aires y Río y esa es una buena noticia para el futuro”, le expresó Carvalho a LA NACION, tras la final ganada por Etcheverry ante el chileno Alejandro Tabilo.

Tomás Martín Etcheverry se coronó por primera vez en el ATP Tour el domingo pasado, al vencer a Alejandro Tabilo (Chile) en el Río Open JOAO PIRES

El torneo carioca (el tenis brasileño, en realidad) disfruta del efecto João Fonseca. Para esta edición, la 12ª, las entradas se agotaron en noviembre pasado (en dos horas de venta) y el plan para 2027 es trasladar el court central (es desmontable, con tubulares y una cabecera techada) al medio de la pista de carreras (y no en un extremo, como ahora), para ampliar la capacidad: de 6200 a 10.000. Este año, además, el torneo tuvo récord de sponsors (55) y proyectó generar un impacto económico en la ciudad de 200 millones de reales. Tuvo una visita ilustre que le dio otro estatus al evento: la presencia de Andre Agassi. Sin embargo, con la ausencia por lesión del italiano Lorenzo Musetti, esta vez el Río Open no contó con jugadores del top 10, una picardía para semejante certamen.

¿A los organizadores del Río Open les preocupa el Masters 1000 de Arabia? “Me preocupa porque es algo que va a generar cambios”, introdujo Carvalho. Pero amplió: “Sin embargo, de verdad creo que Andrea y la ATP tienen bien considerados a Sudamérica y no quieren matar la gira. Obviamente que muchos dicen esas cosas, es normal, pero mi opinión es que ahora que la ATP está intentando reorganizar el calendario, creo que Sudamérica está en una posición de prioridad, están viendo la manera de hacerlo funcionar, son las conversaciones que tenemos. Siento que las cosas van a pasar en forma positiva. Habrá cambios, seguro, porque no podés poner un Masters 1000 y que no haya cambios. Los habrá y muchos, no pocos. Es algo que estábamos esperando desde hace muchos años. En el status quo estaba muy difícil hacer cambios de superficie o el cambio de fecha, porque los jugadores no aceptan, los otros torneos no quieren hacer muchos cambios porque van bien, los que no van tan bien somos nosotros. Entonces, eran difíciles las conversaciones de los cambios. Pero ahora, porque hay algo que se modificará mucho, quizás es lo que esperábamos para hacer el paso adelante que buscamos hace años”.

El director del Río Open Luiz Carvalho y Andre Agassi, la leyenda estadounidense que estuvo el fin de semana pasado en el torneo JoaoPires

Pero, si Río cambio de superficie, ¿qué ocurrirá con Buenos Aires? Tennium, la compañía propietaria del Argentina Open, entiende que la solución no es pasar a cemento sino darle un crecimiento de jerarquía al torneo para que queden dos ATP 500, lo que representaría una mayor atracción para los jugadores que deben cruzar el océano para jugar en la región.

“Me encantaría que Buenos Aires fuera un 500, sería muy positivo para Sudamérica que haya dos 500. Buenos Aires es un mercado increíble. Kristoff (Puelinckx, CEO de Tennium) y su equipo son excelentes operadores del torneo. Es una idea que funcionaría para hacer más fuerte la región, ¿por qué no? Y si Chile puede crecer también, mejor. O sea, me gustaría tener un circuito de más semanas en Sudamérica, no es un tema económico, sino de semanas disponibles (ahora son sólo tres)”, aportó Carvalho, director de un torneo que entregó US$ 2.469.450 en premios totales (Buenos Aires repartió US$ 675.310). Generalmente, para calcular cuánto cuesta hacer un torneo de tenis se calcula el prize money total por tres: en Río serían unos 7.400.000 dólares.

Una postal encantadora de Río de Janeiro desde el Jockey Club, el escenario del ATP 500 carioca que aspira a seguir creciendo vans bumbeers

Carvalho describió la actualidad del tenis brasileño como “especial”, no sólo por el contagio que generan Fonseca y Beatriz Haddad Maia (actual 66°, 10° en 2023), sino por lo que está ocurriendo más abajo, con Luis “Guto” Miguel (16 años, N° 3 de juniors, pero ya compitiendo en profesionales) o Nauhany Vitoria Leme Da Silva (alias Naná, una junior de 15 años que ya tiene ranking WTA y ganó un torneo profesional en 2025, un W15). “El futuro puede ser muy brillante para el tenis brasileño y queremos aprovechar el momento a diferencia de lo que ocurrió en el pasado con Guga (Kuerten), que no se utilizó como se debía. Este año el torneo tuvo récord de brasileños en el main draw (seis). Fue un punto alto para nosotros, que no somos Argentina y no tenemos tantos en el top 100 (con 9, esta semana, es el tercer país con más representantes entre los cien, después de los 16 de EE.UU. y los 13 de Francia)”, agregó el director del Río Open.

Y dejó una conclusión sobre la visita de Gaudenzi y el futuro de la gira en la región: “Estoy contento porque fueron dos días muy productivos de charla con Andrea. Quería saber números, potencial, hizo preguntas muy inteligentes, nos puso a prueba. Y eso es bueno porque nos hace pensar y nos pone desafíos. ‘¿Qué piensas del Río Open en diez años’ ¿Adónde quieres llegar?’. Su trabajo es posicionar la ATP a diez años, a largo plazo. Y estoy convencido de que Sudamérica va a seguir teniendo peso”.