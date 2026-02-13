Argentina Open: Francisco Cerúndolo ganó y aseguró tres semifinalistas locales

El Argentina Open 2026 tiene ya un marcado protagonismo local. A tal punto que al menos tres de los cuatro semifinalistas del torneo serán jugadores locales. Francisco Cerúndolo, 19º del mundo y máximo favorito, Tomás Martín Etcheverry (54º) y el ganador del próximo cruce entre Sebastián Báez (34º) y Camilo Ugo Carabelli (47º) están en la etapa de los cuatro mejores del certamen que abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo; completará el vencedor del cruce nocturno entre el español Pedro Martínez (94º) y el italiano -nacido en Villa Gesell- Luciano Darderi (22º).

En el segundo cotejo del viernes no había empezado bien el mayor de los hermanos Cerúndolo, quebrado en el inicio por Kopriva, un “tapado” como lo fueron Pedro Martínez y Laslo Djere –semifinalistas el año pasado- o Facundo Díaz Acosta –campeón como invitado- hace un par de años, y que venía de dar la sorpresa al eliminar a Matteo Berrettini. El porteño empezó a remontar con paciencia, fraguando el partido al calor de la tarde de Palermo, con aciertos y equivocaciones. En el tramo decisivo, el primero en dudar fue el checo; con un drop shot ancho y un revés a la red cedió su servicio y el set inicial.

Ese quiebre fue lo que necesitaba Cerúndolo para soltarse y castigar más con la derecha. Más consolidado en su juego, empezó a marcar la distancia entre un Top 20 y el 95º del ranking. Se adelantó 3-0; Kopriva consiguió igualarlo, pero otro quiebre, ahora en el octavo game, dejó al porteño en la puerta de las semifinales. Lo sentenció con su saque, yendo a buscar a la red, con autoridad, por 6-4 y 6-3, para volver a pisar instancias decisivas.

Ganador de tres títulos (Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024), Cerúndolo se medirá con Etcheverry en busca de dar un paso más hacia un título que se le negó en dos ocasiones: fue finalista en el Buenos Aires en 2021 –derrota ante Diego Schwartzman- y el año pasado, vencido por el brasileño Joao Fonseca.

El torneo vuelve a contar con tres argentinos en semifinales, lo que no sucedía desde la época de la Legión. La última vez había sido en la temporada 2009, con José Acasuso, David Nalbandian y Juan Mónaco, que cayó ante el español Tommy Robredo en el duelo decisivo. También hubo tres argentinos en la ronda de los cuatro mejores en 2008 –fue campeón Nalbandian- y en 2005, cuando se impuso Gastón Gaudio. Un remanso que llega después de varios meses de pocas alegrías –la final de Sebastián Báez en Auckland, en enero, fue lo más destacado en los últimos tiempos- y el sinsabor cercano de la derrota en Busan por la Copa Davis ante Corea del Sur, con un equipo alternativo, después de que una decena de jugadores le dijeron “no” al capitán Javier Frana.

A primera hora, Etcheverry se dio el gusto de meterse por primera vez en las semifinales del ATP porteño, jugando de menor a mayor para vencer al siempre peligroso Alejandro Tabilo por 1-6, 6-3 y 6-4. El de La Plata no pisaba una semifinal en el circuito desde mayo del año pasado, en Hamburgo, y lo hecho en esta semana puede reimpulsar su confianza, sobre todo después de superar un cruce durísimo con Román Burruchaga, de casi cuatro horas de combate, y la remontada ante Tabilo. Todavía sin títulos en el nivel ATP, el Retu, como se lo conoce a Etcheverry, intentará este sábado alcanzar la cuarta final de su carrera, luego de sus pasos por Santiago y Houston, en 2023, y Lyon en 2024.

El de este sábado será el décimo duelo entre Francisco Cerúndolo y Etcheverry, el quinto a nivel ATP, en el que están igualados 2-2; el porteño ganó los últimos dos, en 2025, en Santiago y en el cemento de Canadá. Entre challengers y futures, las categorías más chicas, jugaron otros cinco duelos, con balance de 3-2 para Cerúndolo.

Tomás Etcheverry pisa por primera vez las semifinales en Buenos Aires Roberto Castro @robycomby

La jornada se completará con los cuartos de final restantes. Desde las 18.30, Sebastián Báez (4º preclasificado) se enfrentará con Camilo Ugo Carabeli (6º), que acumula siete victorias seguidas desde su triunfo en el Challenger de Rosario; no antes de las 20, Darderi, el segundo favorito, se medirá con Martínez.