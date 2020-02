Marco Cecchinato se despidió muy rápido del torneo de Buenos Aires Crédito: Prensa Argentina Open

El entusiasmo que se paseó por las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis durante la previa, se esfumó rápidamente. El italiano Marco Cecchinato entró al court central con un objetivo claro: debía defender el título que en 2019 alcanzó tras ganarle la final a Diego Schwartzman. Pero bajo el sol de media tarde, Roberto Carballes Baena le arrebató la ilusión.

Fue poco más de una hora y media de juego lo que batallaron ambos jugadores para que, finalmente, el español (88º del ranking mundial) ganara por 6-4 y 7-6. Esta derrota no fue sólo un resultado negativo dentro de la carrera del italiano; fue la pieza que terminará por quitarlo del Top 100 la semana próxima, y de exponer el bajo rendimiento de sus últimos meses.

"Me da tristeza irme, porque me encanta jugar el Argentina Open y en Sudamérica. Este torneo lo disfruto, la gente, la cancha, además el año pasado gané. Ahora estoy muy triste, pero mañana será otro día y hay que tener fuerza para no seguir cayendo. El año es largo y hay que seguir", dijo el tenista número 73º del ranking ATP.

Resta saber si Cecchinato, quien llegó al escalón 16 en 2019, se presenta a su compromiso por el cuadro de dobles (en pareja con Albert Ramos Viñolas). La próxima semana, su número en el ranking dirá 110º, lo que lo llevará a competir en la categoría Challenger.

"Es un momento difícil, porque sé que no estoy en mi mejor nivel. Llegué a estar cerca del Top 10 y ahora estar afuera es duro, pero no estoy preocupado. Hay que seguir trabajando mucho para seguir mejorando, no perder mi nivel y retornar al Top 100. Conozco el nivel al que puedo llegar, empecé jugando muy bien en Australia este año, y en 2019 tuve buenas actuaciones. Además a partir de abril no defiendo muchos puntos, por lo que puede ser positivo para volver", describió a la prensa, con la bronca todavía a flor de piel. "Estoy en muy buena forma física, estoy entrenando bien, entonces espero que los resultados se empiecen a dar", agregó.

El mal momento del jugador de 27 años empezó la temporada pasada cuando llegó a acumular nueve derrotas consecutivas: Hamburgo, Roland Garros, Queen's, Eastbourne, Wimbledon, Umag, Austria, Montreal y Cincinnati. Terminó con un saldo negativo de 12-25 sus partidos, entre los que se incluyen las derrotas en los Challengers de Génova (Italia), Szczecin (Polonia) y Lima (Perú).

Pero si hay algo de lo que sabe el italiano es de batallas y no tirar la toalla. Ya en 2016 debió afrontar una sanción de 18 meses por arreglo de partidos, lo que lo llevó a retroceder en el ranking y volver a empezar. Porque si bien la pena fue disminuida y fueron menos los meses que pasó fuera, en su regresó enhebró 13 derrotas al hilo en la categoría Challenger. Además sabe de festejos: fue campeón en Umag y Budapest 2018, y entre sus mejores logros se encuentra la semifinal alcanzada en Roland Garros 2018, cuando venció a Novak Djokovic en cuartos y en luego fue eliminado por Dominic Thiem.

Más bajas en el Argentina Open

Primero fue Dominic Thiem, finalista en Abierto de Australia, quien anunció su baja por cansancio. Luego llegó el numero 8, Matteo Berrettini, al anunciar su retiro del ATP de Buenos Aires por lesión. Y este martes vino otra seguidilla: Christian Garín y Fernando Verdasco anunciaron sus deserciones.

El primero fue el chileno, quien este domingo se consagró campeón del Córdoba Open. Debía jugar esta tarde en el segundo turno de la cancha 2 frente a Facundo Díaz Acosta, por eso apareció en el club para entrenarse por la mañana. Pero horas antes del partido llegó el comunicado: molestia en su pierna derecha. En su lugar ingresó Pedro Sousa (145º).

Más tarde, fue Fernando Verdasco quien anunció su baja. El español se levantó enfermo y eso no le permitió estar en condiciones de competir. Su lugar lo ocupó Joao Domingues.

Resultados de la jornada

Facundo Bagnis fue el primer argentino de la jornada a festejar. El jugador, que llegó desde la qualy, se impuso ante Andrej Marin por 6-4 y 6-1.

En la cancha dos, Facundo Díaz Acosta (una de las grandes promesas nacionales) no pudo con Pedro Sousa y luego de una hora y cincuenta de partido perdió por 6-4, 2-6 y 3-6. Además, el francés Corentin Moutet -que eliminó a Guido Pella en el Córdoba Open- perdió frente a Jozed Kovalik por 3-6 y 6-7.