Argentina Open: Musetti, Cerúndolo y Fonseca, los nombres más destacados en febrero en Palermo

A poco menos de dos meses de su realización, este lunes se presentó el IEB+ Argentina Open ATP 250. El certamen, que se realiza de manera ininterrumpida desde 2001 y se convirtió en un clásico del verano porteño, se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club entre el 7 y el 15 de febrero próximo. En esta oportunidad, contará con la presencia de varios jugadores de renombre.

La nómina incluye la participación del italiano Lorenzo Musetti, 8° del ranking mundial; el campeón defensor, el brasileño João Fonseca (24°), y el argentino Francisco Cerúndolo (21°), que busca su primer título luego de alcanzar dos finales en el polvo de ladrillo de Palermo.

El abierto porteño contará con dos debutantes, al menos de manera oficial. Uno de ellos es el italiano Matteo Berrettini (56°), ex Top 10 y finalista de Wimbledon en 2021; el otro es el francés Gaël Monfils (68°), que a los 39 años encara la última temporada de su carrera y eligió a Buenos Aires como uno de los destinos de su gira de despedida. El resto de los participantes se conocerá en la primera semana de enero, cuando se realice el cierre de inscripción.

João Fonseca con el trofeo del mate como campeón de Buenos Aires Manuel Cortina - LA NACION

Francisco Cerúndolo estuvo en la presentación del certamen y destacó: “Amo jugar en Argentina, y estoy muy contento de volver una vez mas a jugar este torneo. Espero que este año me pueda llevar el título”.

Martín Jaite, el director de la prueba, se refirió a la posibilidad de contar con Novak Djokovic: “Nos encantaría que esté en el torneo, pero es algo que no depende de nosotros. Primero necesitaríamos que esté en la Copa Davis en Chile -se juega la semana previa, en Santiago- y a partir de ahí podríamos iniciar gestiones, pero es complicado. Él solo juega ocho o nueve torneos al año”.

Por otro lado, también se anunció la primera invitación especial, que quedará para el joven correntino Lautaro Midón (232°), de 21 años, que por sus buenos resultados en esta temporada terminó como ganador de la beca Marcos Galperín y tendrá la posibilidad de disputar el cuadro de singles por primera vez.

Martín jaite, director del torneo, con Francisco Cerúndolo Argentina Open

“Tenemos una gran cantidad de jugadores que están dando el salto y compitiendo de igual a igual con los mejores del mundo”, comentó Jaite, que anunció algunas novedades para esta oportunidad: “Habrá un IEB+Argentina Open Influencers Edition en el domingo de clasificación, un restaurant cubierto en la Fan Zone, junto con un DJ todas las tardes, y muchas otras experiencias más para mejorar el entretenimiento de los fanáticos del tenis”.

También estuvo presente Santiago Gluzsznaider Baker, gerente de marketing del grupo IEB. “Vamos a seguir apoyando el desarrollo del tenis, un deporte que representa a la perfección los valores de IEB”, destacó el directivo. Además de este certamen, la firma también acompañará dos torneos de varones (M25) y dos de mujeres (W25) a jugarse en 2026. Por otro lado, se confirmó la continuidad del acuerdo con el grupo IEB como naming del torneo hasta 2027.