LA NACION

WTA 125 de Buenos Aires: Panna Udvardy conquistó el Argentina Open femenino por segunda vez

La jugadora húngara venció en la final a la veterana estadunidense Varvara Lepchenko en Palermo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Panna Udvardy con el trofeo del mate como campeona del Argentina Open
Panna Udvardy con el trofeo del mate como campeona del Argentina OpenALEJANDRO PAGNI

La húngara Panna Udvardy, de 27 años y 107ª del ranking mundial, conquistó el título del IEB+ Argentina Open por segunda vez en su carrera

En una nueva jornada con lluvia en el Tenis Club Argentino, Udvardy consiguió doblegar a la experimentada estadounidense Varvara Lepchenko (157a) por 6-3 y 7-5 en la final de singles.

Udvardy consiguió así su segundo título sobre el polvo de ladrillo de Palermo, ya que también había sido campeona en Buenos Aires en la temporada 2022. La jugadora húngara impuso su jerarquía desde el comienzo y se llevó el primer set por 6-3.

Cuando comenzó el segundo parcial, con paridad en el desarrollo y 1-1 en el score, la lluvia volvió a aparecer en el court central del Tenis Club Argentino, lo que obligó a interrumpir el partido.

Después de algunas horas de interrupción, se reanudó la final con una mejora en el juego por parte de Lepchenko, que consiguió quebrar rápidamente el servicio de Udvardy. Pero apenas unos minutos después de la reanudación, la lluvia volvió a interrumpir el juego y demorar el desarrollo de la jornada.

la derecha de la campeona Panna Udvardy
la derecha de la campeona Panna Udvardy ALEJANDRO PAGNI

Finalmente, la tercera fue la vencida, y después de una hora de parate, las jugadoras regresaron a la cancha para terminar el partido. Udvardy volvió más fuerte y consiguió el quiebre, y el título, en un duodécimo game larguísimo, en el que Lepchenko escapó a tres puntos de partido, pero la húngara consiguió cerrar el duelo en su cuarto match-point.

Udvardy se quedó así con su segundo título en el IEB+ Argentina Open WTA, con un recorrido muy firme, sin ceder sets a lo largo de la semana, una performance brillante de la húngara que regresó al top 100 y se metió en el cuadro principal del Australian Open 2026.

Las finalistas del torneo junto al director Martin Jaite y Juan Ignacio Abuchdid, Presidente de Grupo IEB
Las finalistas del torneo junto al director Martin Jaite y Juan Ignacio Abuchdid, Presidente de Grupo IEBPrensa IEB+ Argentina Open

En la ceremonia de premiación participaron Martín Jaite, director del torneo; Juan Ignacio Abuchdid, fundador y Presidente de Grupo IEB; y Eduardo Cisneros, capitán del Tenis Club Argentino.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Boca-Argentinos, el segundo ascenso a la Liga Profesional, un posible campeón de Fórmula 1 y fútbol europeo
    1

    TV y streaming del domingo: Boca vs. Argentinos, el segundo ascenso a la Liga Profesional y Fórmula 1

  2. Así quedó la tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, tras el octavo puesto de los los Pumas 7s en Dubai
    2

    Así quedó la tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, tras el octavo puesto de los los Pumas 7s en Dubái

  3. Racing vs. Tigre, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    3

    Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  4. Sorteo Mundial 2026: fecha, hora, grupos y formato
    4

    Sorteo Mundial 2026: fecha, hora, grupos y formato

Cargando banners ...