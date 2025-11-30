WTA 125 de Buenos Aires: Panna Udvardy conquistó el Argentina Open femenino por segunda vez
La jugadora húngara venció en la final a la veterana estadunidense Varvara Lepchenko en Palermo
La húngara Panna Udvardy, de 27 años y 107ª del ranking mundial, conquistó el título del IEB+ Argentina Open por segunda vez en su carrera
En una nueva jornada con lluvia en el Tenis Club Argentino, Udvardy consiguió doblegar a la experimentada estadounidense Varvara Lepchenko (157a) por 6-3 y 7-5 en la final de singles.
Udvardy consiguió así su segundo título sobre el polvo de ladrillo de Palermo, ya que también había sido campeona en Buenos Aires en la temporada 2022. La jugadora húngara impuso su jerarquía desde el comienzo y se llevó el primer set por 6-3.
Increíble final del punto más largo del partido. De Panna Udvardy 🇭🇺 a Varvara Lepchenko 🇺🇸 pic.twitter.com/ZbTLjwkaJ8— IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) November 30, 2025
Cuando comenzó el segundo parcial, con paridad en el desarrollo y 1-1 en el score, la lluvia volvió a aparecer en el court central del Tenis Club Argentino, lo que obligó a interrumpir el partido.
Después de algunas horas de interrupción, se reanudó la final con una mejora en el juego por parte de Lepchenko, que consiguió quebrar rápidamente el servicio de Udvardy. Pero apenas unos minutos después de la reanudación, la lluvia volvió a interrumpir el juego y demorar el desarrollo de la jornada.
Finalmente, la tercera fue la vencida, y después de una hora de parate, las jugadoras regresaron a la cancha para terminar el partido. Udvardy volvió más fuerte y consiguió el quiebre, y el título, en un duodécimo game larguísimo, en el que Lepchenko escapó a tres puntos de partido, pero la húngara consiguió cerrar el duelo en su cuarto match-point.
Udvardy se quedó así con su segundo título en el IEB+ Argentina Open WTA, con un recorrido muy firme, sin ceder sets a lo largo de la semana, una performance brillante de la húngara que regresó al top 100 y se metió en el cuadro principal del Australian Open 2026.
En la ceremonia de premiación participaron Martín Jaite, director del torneo; Juan Ignacio Abuchdid, fundador y Presidente de Grupo IEB; y Eduardo Cisneros, capitán del Tenis Club Argentino.
