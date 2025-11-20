Argentina vs. Alemania: todo listo para el gran cruce por los cuartos de la Copa Davis

BOLONIA (Enviado especial).- “Ya lo dije antes. El antiguo formato, el de las series ida y vuelta, con localías, era histórico. Pero también amo a este equipo. Todos queremos tener éxito juntos. Sólo nos quedan un par de años para lograrlo con esta formación. Por eso estoy aquí. Creo firmemente que tenemos un gran equipo y con el que podemos ganar”. Alexander Zverev, el número 3 del ranking, no competía en la lucha por la Ensaladera desde el primer semestre de 2023, por eso fue toda una sorpresa cuando el capitán alemán Michael Kohlmann lo designó para la serie de este jueves ante la Argentina, en Bolonia, por los cuartos de final, en el marco del Final 8.

Sascha será la máxima carta de un equipo que tiene una de las mejores parejas de dobles del tour, Kevin Krawietz y Tim Puetz (undécimos en la clasificación ATP, campeones del ATP Finals 2024) y un single 2 envalentonado, que llega de ganar un Challenger (en Lyon) en la misma superficie que se utilizará en el BolognaFiere, como Jan-Lennard Struff (84°).

Tomás Etcheverry, en el último ensayo antes de jugar OMAR_ERRE

No antes de las 13 de la Argentina (TyC Sports y DSports), el equipo nacional pondrá sus mejores opciones: Francisco Cerúndolo (ante Zverev, a quien lo venció en tres de las cuatro veces que lo enfrentó), Tomás Etcheverry (contra Struff; a nivel ATP, el historial está 1-0 en favor del alemán, en Gstaad 2024) y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni, que forman una pareja de elite. La serie es al mejor de tres puntos (comienzan jugando los singles número 2) y, cada partido será al mejor de tres sets, todos con tie-breaks.

El vencedor de este cruce se enfrentará el sábado, por las semifinales, con el ganador de España y la República Checa, que abrirán la jornada, a las 10 de Bolonia, cuatro horas menos en la Argentina. Vale destacar que el conjunto español se quedó en las últimas horas sin Carlos Alcaraz, su carta principal: el número 1 del mundo desistió de jugar por una lesión que se produjo durante el ATP Finals la semana pasada.

El historial entre ambos equipos favorece ampliamente a Argentina, que lidera la serie por 7 a 3. Eso sí: el último duelo terminó con triunfo de los europeos (3-0), en las Finales que se jugaron en Madrid 2019. De aquella semana a hoy hay cuatro nombres que se repiten en Bolonia: Horacio Zeballos, por Argentina, y Struff y el doblista Krawietz, además del capitán Michael Kohlmann, del lado germano.

entrenamiento de Copa Davis con Tomás Etcheverry y Francisco Cerundolo

El equipo albiceleste alcanzó esta instancia luego de ganar en febrero pasado como visitante a Noruega (3-2) y tras superar, también fuera de casa, a Países Bajos, en los Qualifiers de septiembre por 3-1. Del otro lado, Alemania se impuso en febrero pasado a Israel por 3-1 como visitante, aunque la serie se disputó en Vilnius, Lituania, y más recientemente por 4-0 a Japón en Tokio. Kohlmann convocó a ocho jugadores en esta temporada; previamente actuaron Maximilian Marterer (contra Israel), y Daniel Masur y Justin Engel (frente a Japón). La gran novedad, claro, es la vuelta de Zverev, el número 3 del mundo, y el jugador de mayor ranking en la semana decisiva de la Copa Davis, tras las bajas de Jannik Sinner y Alcaraz.