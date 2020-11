La búlgara Aleksandrina Naydenova, 95° del mundo en dobles en 2017, fue prohibida de por vida para competir en el tenis tras ser acusada de arreglar partidos durante cuatro años. Fuente: LA NACION

El arreglo de partidos y las apuestas son una enfermedad que el tenis profesional no puede sanar. La tenista búlgara Aleksandrina Naydenova, 218° del ranking individual de la WTA en 2019 y 95° en dobles en 2017, fue prohibida de por vida para competir en el deporte de las raquetas: la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) descubrió que había "amañado" partidos durante cuatro años, entre 2015 y 2019. Además, fue acusada de no cooperar con la investigación y multada con US$ 150.000.

La TIU (su sigla en inglés; un organismo creado en 2008 y con sede en Londres para tratar de combatir la corrupción en el tenis), halló que Naydenova (oriunda de la ciudad búlgara de Plovdiv, pero vivió durante más de cinco años en Madrid y Marbella, donde aprendió el idioma español) cometió 13 infracciones del Programa Anticorrupción: doce relacionadas con el arreglo de encuentros y una por "varios incidentes de no cooperación con el proceso de investigación". A partir de este mes, la europea ya tiene prohibido jugar o asistir a cualquier evento autorizado o sancionado por los órganos rectores del tenis.

En 2017, la mejor temporada de la búlgara como doblista, llegó a competir en torneos de la WTA como Guangzhou, Bastad, Gstaad, Birminghan, S-Hertogenbosh, Biel, Dubai y Bol (Croacia), donde -en pareja con Lina Gjorcheska, de Macedonia- cayó en la final. Sancionada provisionalmente desde diciembre pasado, su último partido fue en noviembre de 2019 en el ITF de 25.000 dólares en premios en Hua Hin, Tailandia. Según los registros de la WTA, Naydenova obtuvo 237.920 dólares en premios totales por torneos disputados. Además, obtuvo siete títulos de singles de la ITF. En dos de ellos, ambos en marzo de 2011 en Chile, derrotando a jugadoras argentinas en la final: a Andrea Benítez en Concepción y a Catalina Pella en Rancagua.

La tenis búlgara Aleksandrina Naydenova, ex Top 100 en dobles de la WTA, fue expulsada del circuito profesional de por vida por arreglo de partidos. Fuente: LA NACION

A principios de noviembre, la TIU ya había castigado a dos tenistas del mismo país que Naydenova (Bulgaria) por "corrupción". Fueron los hermanos Karen Khachatryan (suspendido de por vida y con una multa de US$ 250.000) y Yuri Khachatryan (expulsado del mundo del tenis por diez años y multado con US$ 50.000). Según la Tennis Integrity Unit, Karen Khachatryan (26 años; fue estudiante en la Universidad de Troy, Alabama; y su ranking más alto fue 2451° de la ITF, en marzo pasado) fue responsable, entre 2017/19, de "cinco casos de amaño de partidos", "nueve casos de solicitar a otros jugadores que no se esfuercen al máximo" y "falta reiterada de cooperación con la investigación".

Yuri Khachatryan (20 años; 3126° de la ITF en abril de 2019) fue acusado de "acercamientos corruptos a un compañero jugador profesional" y de "retraso en el cumplimiento de las demandas de información de la TIU, entregando dispositivos que había manipulado y proporcionado información falsa".

