“Ya se volvió natural”: Juan Manuel Cerúndolo lamentó las graves amenazas que sufren los tenistas por las apuestas

Tras una semana marcada por las amenazas de apostadores a los tenistas Nikolas Sánchez Izquierdo y Román Burruchaga, Juan Manuel Cerúndolo rompió el silencio sobre la falta de información y la vulnerabilidad de los tenistas después de su victoria en el Argentina Open. El N° 80 del mundo lamentó que las intimidaciones se hayan convertido en algo “natural” en el día a día y cuestionó el manejo confidencial de los incidentes en el Challenger de Rosario.

“Fue bastante fuerte lo de Rosario. No sabía lo de (el español Nikolás) Sánchez Izquierdo. Era todo confidencial y nos decían a nosotros que nadie nos podía decir nada. Se demoró el partido y nosotros decíamos ‘¿Qué puede haber pasado?’”, contó el argentino en conferencia de prensa.

El tenista español se vio afectado por fuertes amenazas de apostadores que lo afectaron anímicamente en el partido que perdió contra Aboian Prensa Challenger de Rosario

En ese marco, el menor de los Cerúndolo lamentó que las amenazas de los apostadores aumenten a diario. “Todos los días recibimos amenazas y ya se volvió natural. ¿Cómo solucionarlo? Cancelar las apuestas. Pero es cancelar un negocio que mueve millones, incluso que es sponsor de ATP. No es fácil, pero creo que este es un límite”.

Cabe señalar que el tenista Nikolás Sánchez Izquierdo denunció haber recibido amenazas de apostadores para que pierda su partido de octavos de final del Challenger de Rosario frente al argentino Valerio Aboian. Frente a esta situación, el encuentro se jugó bajo condiciones especiales. Incluso, tras el partido, el oriundo de Barcelona se retiró custodiado.

Por su parte, Burruchaga también sufrió amenazas previo a su partido por semifinales. Algunas de las frases que recibió fueron: “Andamos en Rosario y tenemos fotos de donde te ubicás ahora mismo”, “a tu papá cagado en plata y a tu mamá los tenemos ubicados” y “te prometo que no salís de Rosario”.

A pesar de las amenazas recibidas, Burruchaga alcanzó la final del Challenger de Rosario donde cayó ante Camilo Ugo Carabelli Luciano Bisbal - Prensa Challenger de Rosario

Asimismo, cuando salía de su hotel para ir a disputar su partido, le llegó un pedido amenazante por parte de los apostadores. “Hoy tenés que perder contra el chino”, le dijeron en alusión a su rival taiwanés Chun Hsin Tseng.

Respecto sobre lo que le sucedió a su compatriota, ‘Juanma’ manifestó su deseo de que la ATP “haga algo al respecto”: “Lo de Román fue fuertísimo. Una locura, pocas veces vi mensajes así”.

De todas formas, el N° 80 del mundo señaló que lo sucedido con Burruchaga y Sánchez Izquierdo es una situación normal que viven los tenistas a diario: “Es algo que lo normalizás. Todos los días te llegan mensajes como ‘te voy a matar’ o ‘voy a matar a tu hermana y tu mamá’. Nunca se me acercaron ni me ofrecieron nada”, dejó en claro.

“A nosotros nos tienen muy cortitos con las apuestas. Tenemos que denunciar todos los mensajes y ni siquiera podés hablar con un amigo que te diga ‘¿Che, para vos quién gana?’. Vos no le podés decir porque si no vas contra las reglas. Es todo tan exigente y después ves los sponsors de la ATP (casas de apuestas). Hay algo que no cuadra”, expuso ‘Juanma’ Cerúndolo sobre cómo se deben manejar con los apostadores.

El argentino apunta a consolidarse en el Top 100 para jugar los tres Grand Slams que restan en la temporada Challenger de Rosario

Cerúndolo clasificó a octavos

El menor de los Cerúndolo se convirtió en el primer tenista argentino en avanzar a los octavos de final del Argentina Open tras vencer a Daniel Altmaier por 6-2 y 6-2, en una hora y 28 minutos de juego. De esta forma, ya igualó su desempeño de 2025 cuando alcanzó la segunda ronda y perdió ante su hermano Francisco.

El N° 80 del mundo quebró el servicio de su rival dos veces en cada set. En cambio, el alemán nunca logró romperle ni una vez el saque y se vio superado por la facilidad del argentino que puso siempre la pelota en juego.

Finished in STYLE 🔥@jmcerundolo speeds past Altmaier, dropping just 4 games to reach R2 in Buenos Aires!#ArgOpen2026 pic.twitter.com/RfvSZhXqWJ — Tennis TV (@TennisTV) February 10, 2026

“Estaba rápida la cancha. La derecha la pegué muy firme”, destacó el argentino que logró su primera victoria ATP desde las semifinales del torneo de Gstaad en julio del año pasado.

A su vez, ‘Juanma’ está haciendo su tercera aparición en el cuadro principal de Buenos Aires, la primera con ingreso directo y sin necesidad de disputar la clasificación. En la próxima instancia, enfrentará al español Pedro Martínez que ya se cargó al argentino Lautaro Midón en la primera ronda.

Cerúndolo confirmó que jugará los dos primeros Masters 1000 de la temporada cuando finalice la gira sudamericana Sergio Llamera

“Jugué con él acá en Buenos Aires en 2020 (perdió por 7-5, 6-0 en la segunda ronda de clasificación) y habremos entrenado una o dos veces más, pero no conozco mucho más de mi rival”, remarcó.