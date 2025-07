Así está el cuadro masculino de cuartos de final de Wimbledon 2025

Comenzaron este domingo los octavos de final del torneo individual masculino de Wimbledon con victorias de Taylor Fritz (5°), Karen Khachanov (17°), Cameron Norrie y Carlos Alcaraz (2°), quienes se metieron entre los ocho mejores del tercer Grand Slam de la temporada que se desarrolla en el All England Lawn Tennis Club de Londres.

El estadounidense superó a Jordan Thompson por 6-1, 3-0 y abandono y su rival en cuartos de final será el ruso, quien doblegó al polaco Kamil Majchrzak por 6-4, 6-3 y 6-3. En el otro cruce quedaron emparejados el británico Norrie, verdugo del chileno Nicolás Jarry (Q) por 6-3, 7-6 (4), 6-7 (7), 6-7 (5) y 6-3; con el español, que eliminó al ruso Andrey Rublev (14°) por 6-7 (5), 6-3, 6-4 y 6-4.

Los octavos concluirán este lunes con cuatro partidos de la parte alta del cuadro: Jannik Sinner (1°) vs. Grigor Dimitrov (19°); Ben Shelton (10°) vs. Lorenzo Sonego; Marin Cilic vs. Flavio Cobolli (25°); y Alex De Miñaur (11°) vs. Novak Djokovic (6°).

Resultados de octavos de final de Wimbledon 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jannik Sinner (1°) vs. Grigor Dimitrov (19°) - Lunes a las 12.20 en el Court Central.

Ben Shelton (10°) vs. Lorenzo Sonego - Lunes a las 10.10 en el Court 1.

Marin Cilic vs. Flavio Cobolli (25°) - Lunes a las 7 en el Court 2.

Alex De Miñaur (11°) vs. Novak Djokovic (6°) - Lunes a las 9.30 en el Court Central.

Taylor Fritz (5°) a Jordan Thompson por 6-1, 3-0 y abandono.

a Jordan Thompson por 6-1, 3-0 y abandono. Karen Khachanov (17°) a Kamil Majchrzak por 6-4, 6-3 y 6-3.

a Kamil Majchrzak por 6-4, 6-3 y 6-3. Cameron Norrie a Nicolás Jarry (Q) por 6-3, 7-6 (4), 6-7 (7), 6-7 (5) y 6-3.

a Nicolás Jarry (Q) por 6-3, 7-6 (4), 6-7 (7), 6-7 (5) y 6-3. Carlos Alcaraz (2°) a Andrey Rublev (14°) por 6-7 (5), 6-3, 6-4 y 6-4.

Jannik Sinner quiere conquistar Wimbledon por primera vez en su carrera Adam Davy - PA Wire

Cuartos de final de Wimbledon 2025

Jannik Sinner (1°) o Grigor Dimitrov (19°) vs. Ben Shelton (10°) o Lorenzo Sonego.

Marin Cilic o Flavio Cobolli (25°) vs. Alex De Miñaur (11°) o Novak Djokovic (6°).

Taylor Fritz (5°) vs. Karen Khachanov (17°).

Cameron Norrie (11°) vs. Carlos Alcaraz (2°).

