Así está el ranking ATP 2026 actualizado: la clasificación mundial del tenis masculino al 5 de Enero

El tenis masculino tiene un nuevo ranking ATP 2026 actualizado esta semana y los nombres más fuertes del circuito siguen firmes en lo más alto. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev ocupan los tres primeros puestos, mientras que entre los argentinos el mejor ubicado es Francisco Cerundolo, en el puesto 21. La clasificación resulta clave tanto para la Carrera para las ATP Finals ( con los ocho mejores del año) como para la Carrera del Next Gen ATP Finals (los mejores jugadores menores de 21 años).

A continuación, el top 10 completo del ranking mundial y el listado de todos los argentinos que se mantienen entre los cien mejores en el circuito.

Top 10 del ranking ATP

Carlos Alcaraz (España) – 12050 puntos

Jannik Sinner (Italia) – 11500 puntos

Alexander Zverev (Alemania) – 5105 puntos

Novak Djokovic (Serbia) – 4780 puntos

Felix Auger-Aliassime (Canadá) – 4190 puntos

Alex de Miñaur (Australia) – 4080 puntos

Lorenzo Musetti (Italia) – 3990 puntos

Ben Shelton (Estados Unidos) – 3960 puntos

Taylor Fritz (Estados Unidos) – 3840 puntos

Jack Draper (Reino Unido) – 2990 puntos

Los argentinos en el Top 100 del ranking ATP

21 - Francisco Cerundolo - 2035 puntos

43 - Sebastián Báez - 1145 puntos

48 - Camilo Ugo Carabelli - 1028 puntos

57 - Tomas Martin Etcheverry - 895 puntos

66 - Francisco Comesana - 829 puntos

72 - Mariano Navone - 760 puntos

85 - Juan Manuel Cerúndolo - 700 puntos

Cómo se calcula el ranking ATP y qué torneos son los más importantes

El ranking ATP se calcula en base a los puntos que cada jugador obtiene en los torneos disputados durante las últimas 52 semanas, y cada certamen otorga una determinada cantidad de puntos según su categoría.

Los torneos más importantes y que más puntos reparten son los cuatro Grand Slams (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), que otorgan hasta 2000 puntos al campeón. Luego siguen los ATP Masters 1000 (con 1000 puntos para el ganador), los ATP 500 y los ATP 250, con menor peso en la escala. La estructura de torneos está diseñada para que los mejores del mundo compitan regularmente entre sí, con la obligación de presentarse en determinados torneos para no perder puntos. Por eso, las ausencias prolongadas o las lesiones pueden provocar fuertes caídas en el ranking si un jugador no logra defender los puntos obtenidos el año anterior.

La clasificación mundial se basa en el rendimiento de cada jugador en un total de 20 torneos a lo largo de las 52 semanas (19 torneos si no se clasifica a las Finales ATP). El sistema busca reflejar de manera justa la consistencia y nivel de los tenistas en el circuito. Estos son los eventos que se toman en cuenta:

Los cuatro torneos del Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

(Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open). Ocho torneos ATP Masters 1000 obligatorios.

Las Finales ATP (si el jugador se clasifica).

(si el jugador se clasifica). Los siete mejores resultados entre torneos no obligatorios: ATP 500, ATP 250, Masters 1000 opcionales, Challengers, Futures y la United Cup.

Los puntos conseguidos en un torneo se eliminan exactamente un año después (52 semanas más tarde), excepto en el caso de las Finales ATP, cuyos puntos se mantienen hasta que finaliza la temporada siguiente.