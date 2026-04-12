Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, en la final del Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz (1°) y Jannik Sinner (2°) se miden en la final del Masters 1000 de Montecarlo, en otro capítulo de la gran rivalidad actual que ofrece el mejor tenis del mundo. El atractivo principal es que en el Principado está en juego el N° 1 del ranking. El monarca del listado del ATP Tour es el español, con 13.590 puntos, mientras que el italiano lo escolta con 12.400. El partido se televisa por ESPN 2.

El tenista nacido en El Palmar, vigente campeón, ratificó su condición de favorito al vencer al local Valentin Vacherot por un doble 6-4 en el Court Rainier III. Del otro lado, el italiano mostró su gran momento al superar con autoridad al alemán Alexander Zverev (3°) por 6-1 y 6-4.

Ambos llegaron a la final con recorridos sólidos. Alcaraz dejó en el camino a los argentinos Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, y luego aplastó a Alexander Bublik en cuartos. Sinner, en tanto, eliminó a Ugo Humbert, Tomáš Macháč y Félix Auger-Aliassime.

El italiano, además, atraviesa un presente excepcional: tras consagrarse en Indian Wells y Miami, se convirtió en el primer jugador desde Novak Djokovic en 2015 en alcanzar las finales de los tres primeros Masters 1000 del año. A eso se suma otra marca impactante: apenas cedió un set en sus 21 partidos recientes en esta categoría.

La final, como se mencionó, no solo pone en juego el título en Montecarlo, sino también el número 1 del mundo. Será el primer cruce entre Alcaraz y Sinner en 2026, en una rivalidad que ya suma 16 enfrentamientos, con ventaja de 10-6 para el español. El último antecedente, sin embargo, favorece al italiano, que se impuso en la final del ATP Finals 2025.