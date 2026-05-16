Sinner sigue implacable: le ganó a Medvedev y jugará la final del Masters 1000 de Roma

(AFP) El número 1 del mundo, Jannik Sinner, sufrió para deshacerse del ruso Daniil Medvedev (9°) al término de una semifinal que comenzó el viernes y fue interrumpida por la lluvia, antes de lograr el sábado la clasificación para la final del Masters 1000 de Roma.

Sinner, de 24 años, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4 para firmar su 28a. victoria consecutiva en el circuito ATP y la 33a. seguida, un récord, en torneos del Masters 1000 (los segundos en importancia tras los Grand Slams).

Pero este triunfo, logrado tras dos horas y 37 minutos de juego y repartido en dos días, podría dejar secuelas a diez días de Roland Garros (del 24 de junio al 7 de junio), único Grand Slam que falta en su palmarés y su gran objetivo del año.

El saludo en la red entre Daniil Medvedev y Jannik Sinner, luego del triunfo del italiano ANDREAS SOLARO - AFP

“Para ser sincero, ha sido un reto duro y diferente. Por la noche normalmente nunca tengo problemas para dormir, pero anoche no fue fácil porque cuando estás en el tercer set, sabes que ya casi has terminado, y sin embargo tienes que volver a salir y nunca sabes qué va a pasar porque básicamente es un nuevo comienzo de un partido. Había nervios”, admitió Sinner tras lograr la clasificación.

El italiano, que ganó los cuatro primeros Masters 1000 del año (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid), mostró el viernes durante el segundo set, antes de la interrupción del partido, preocupantes signos de cansancio y desgaste físico.

El domingo, no obstante, intentará convertirse en el primer italiano en ganar en categoría masculina el torneo de Roma desde la victoria de Adriano Panatta en 1976.

Si se impone y logra su 29º título, el quinto este año, se convertirá en el segundo jugador de la historia, después del serbio Novak Djokovic, en haber ganado los nueve Masters 1000 del calendario.

Su próximo rival será el noruego Casper Ruud (25º), que no tuvo ningún problema para conseguir su billete para la final el sábado, tras arrollar por un doble 6-1 al italiano Luciano Darderi (20°).

Zeballos, en la final

El marplatense Horacio Zeballos, junto con el español Marcel Granollers, jugará la final de dobles en el Masters 1000 de Roma, donde ya han levantado el trofeo de campeones en tres oportunidades. Zeballos-Granollers vencieron este sábado a Nikola Mektic (Croacia) y Austin Krajicek (EE.UU.) y en el encuentro decisivo, este domingo, se medirán con los locales Andrea Vavassori y Simone Bolelli.