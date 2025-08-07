Así quedó conformada la final del Masters 1000 de Toronto 2025

Karen Khachanov (11°) y Ben Shelton (4°) definen este jueves el Masters 1000 de Canadá, que este año se desarrolla en Toronto para la rama masculina, gracias a que se impusieron en sus respectivos duelos de semifinales a pesar de que no eran favoritos.

El ruso doblegó al alemán Alexander Zverev (1°), principal preclasificado y máximo candidato a la coronación ante las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, por 6-3, 4-6 y 7-6 (4) mientras que el estadounidense hizo lo propio ante a su compatriota Taylor Fritz (2°) por 6-4 y 6-3.

Resultados de las semifinales

Karen Khachanov (11°) a Alexander Zverev (1°) por 6-3, 4-6 y 7-6 (4)

Ben Shelton (4°) a Taylor Fritz (2°) 6-4 y 6-3.

Cronograma de la final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Karen Khachanov (11°) vs. Ben Shelton (4°) - Jueves a las 20.30 en el Court Central.

El cuadro del Masters 1000 de Toronto, con los finalistas definidos ATP

La definición del Masters 1000 de Toronto se desarrolla este jueves desde las 20.30 en el Court Central y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Para el europeo es la segunda definición en un Masters 1000 siete año después de ser campeón del certamen de París al derrotar en la definición a Novak Djokovic. Para el americano, en tanto, es su primer duelo decisivo en un certamen de esta categoría y se convirtió en el estadounidense más joven en llegar a una final en un Masters 1000 desde Andy Roddick en Toronto 2004.

Es la segunda vez que Khachanov y Shelton se enfrentan en el circuito de la ATP. El anterior duelo fue esta temporada en el los 32avos de final del Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos, con triunfo para el norteamericano por 6-3 y 7-5.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Canadá