Así quedó la tabla histórica de campeones del Masters 1000 de Toronto, tras el título de Ben Shelton

El estadounidense ganó su primer torneo de esta categoría tras derrotar al ruso Karen Khachanov por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (3); asciende al 6° lugar del ranking ATP
Este jueves se disputó la final del Masters 1000 de Toronto 2025 y el estadounidense Ben Shelton se consagró campeón al derrotar en la final al ruso Karen Khachanov por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (3). De esta manera, ganó el certamen canadiense por primera vez y, además, sumó a su vitrina el primer título de esta categoría. Ya cosecha tres trofeos: ATP 250 de Huston 2024, ATP 500 de Tokio 2023 y, justamente, Masters 1000 de Toronto 2025.
El joven zurdo de 22 años, con revés a dos manos, se caracteriza principalmente por la potencia y el juego intenso, como así también por un saque que intimida. Además de los tres trofeos que levantó tiene dos subcampeonatos: Basilea 2024 y Munich 2025, ambos correspondientes al circuito ATP 500. La consagración de este jueves lo catapulta al 6° lugar del ranking, su posición más alta hasta el momento. De yapa, se convirtió en el estadounidense más joven en ganar un Masters 1000 desde Andy Roddick en Miami 2004.
Shelton se impuso con una tarea consistente, que incluyó 16 aces, 80% de los puntos ganados con el primer servicio, 38 tiros ganadores y 45 errores no forzados; esta última, una cifra alta, pero acorde a su vocación agresiva. “Es un sentimiento surrealista. Ha sido una semana muy larga. No fue un camino fácil a la final, pero creo que mi mejor tenis llegó cuando más lo necesitaba”, expresó Shelton en la ceremonia de premiación. “Perseveré, fui resiliente y creí en mí mismo. Esto es importante para seguir mi camino en el tenis”, reconoció.
Con esta coronación, ‘Big Ben’ llega con confianza al US Open, el último Grand Slam de la temporada, que se llevará a cabo entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre en Flushing Meadows. Quizá este sea el golpe de confianza que le faltaba para subir un escalón más en el circuito y animarse a pelear por un major, con el antecedente de haberse colado entre los cuatro mejores en US Open 2023 y Australian Open 2025.
El camino de Ben Shelton hacia el título
- Segunda ronda: 6-2 y 6-3 al francés Adrian Mannarino (89°)
- Tercera ronda: 6-7 (8), 6-2 y 7-6 (5) al estadounidense Brandon Nakashima (31°)
- Octavos de final: 6-4, 4-6 y 7-6 (1) al italiano Flavio Cobolli (22°)
- Cuartos de final: 6-3 y 6-4 al australiano Álex De Miñaur (8°)
- Semifinal: 6-4 y 6-3 al estadounidense Taylor Fritz (4°)
- Final: 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (3) al ruso Karen Khachanov (12°)
Máximos ganadores del Masters 1000 de Canadá
- Iván Lendl (Checoslovaquia) - Seis títulos
- Rafael Nadal (España) - Cinco
- Novak Djokovic (Serbia) - Cuatro
- Andre Agassi (Estados Unidos) y Andy Murray (Gran Bretaña) - Tres cada uno
- Roger Federer (Suiza), Guillermo Vilas (Argentina) y John McEnroe (Estados Unidos) - Dos cada uno
