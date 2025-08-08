Victoria Mboko ganó en Montreal su primer torneo en el circuito, a los 18 años y ante su público

En una de las grandes sorpresas tenísticas de la temporada, la joven Victoria Mboko derrotó el jueves a una rival mucho más experimentada como la japonesa Naomi Osaka y se proclamó campeona frente a su público del torneo WTA 1000 de Canadá, el primer título de su carrera.

Mboko, de 18 años, concretó otra memorable remontada en el IGA Stadium de Montreal para imponerse por 2-6, 6-4 y 6-1 ante el júbilo de los 11.000 espectadores, entusiasmados con el surgimiento de una nueva estrella nacional.

Montreal, a los pies de Victoria Mboko, que superó en la final a la japonesa Naomi Osaka y festejó su primer título profesional Christinne Muschi� - The Canadian Press�

Osaka, que pugnaba obtener por su primer trofeo desde 2021, se derrumbó deportivamente después de ganar el primer set y terminó sucumbiendo en una caótica final que registró hasta 14 quiebres. La ex número 1 mundial, que protagonizó su mejor torneo desde que se convirtió en madre hace dos años, fue finalmente la cuarta campeona de Grand Slam que sucumbió a manos de Mboko.

Anteriormente, la tenista de padres congoleños había eliminado a Sofia Kenin (23° preclasificada), en la segunda ronda; Coco Gauff (1), en los octavos de final, y Elena Rybakina (9), en semifinales, en un recorrido de ensueño que comenzó desde el puesto 85 del ranking mundial. En medio de ese camino, además dejó atrás a Kimberly Birrell en el debut, a Marie Bouzková en la tercera vuelta y Jessica Bouzas en cuartos de final.

La felicidad de Victoria Mboko contrasta con la decepción de la japonesa Naomi Osaka, tras la final del WTA 1000 de Montreal Christinne Muschi� - The Canadian Press�

“Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me apoyaron toda la semana. Son increíbles y no puedo estar más agradecida”, dijo una radiante Mboko al público. “Gracias también a Naomi por un partido increíble. Siempre la admiré cuando era pequeña y es genial jugar con una gran jugadora”, agregó la campeona más joven de este certamen desde que la suiza Belinda Bencic lo conquistó en 2015 y la primera local desde que Bianca Andreescu festejó en 2019.

Montreal fue el escenario soñado para la gran irrupción de esta poderosa tenista, que comenzó el año en el puesto 333° y la próxima semana entrará en el top-30. Nacida en Charlotte, en los Estados Unidos, Mboko fue criada desde pequeña en Canadá por unos padres que huyeron de la República Democrática del Congo en 1999 por la situación política. Cuarta de su familia en tomar una raqueta, Mboko practicó este deporte desde los tres años teniendo a Serena Williams como gran inspiración.

Victoria Mboko reaccionó y derrotó a la japonesa Naomi Osaka en la final del Abierto de Montreal Christinne Muschi� - The Canadian Press�

Al igual que la noche anterior frente a Rybakina, en la que salvó una pelota de partido, Mboko fue de menos a más en la final ratificando una asombrosa fortaleza mental para su edad. La canadiense sólo había disputado una final, perdida en mayo en el torneo de Parma (WTA 250), pero ya había dejado algunos destellos de su potencial en tres partidos ganados entre Roland Garros y Wimbledon.

Frente a un público entregado a su nueva perla, Mboko apareció con la muñeca derecha vendada debido a una aparatosa caída que sufrió en las semifinales. A causa de ese problema o del vértigo de la situación, Mboko cometió 13 doble faltas, concediendo con ellas varios quiebres cruciales a su rival. Shelton y Khachanov no entendían nada cuando el estadio en el que definían su final masculina -en Toronto- estalló en gritos y aplausos por Mboko mientras ellos jugaban el primer set.

On the court confusion 😆



A special moment for Canadian tennis as the corwd hears news that Victoria Mboko has won the title in Montreal 🤩#NBO25 pic.twitter.com/3hxLL7d3Vx — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2025

Osaka, ganadora de cuatro trofeos de Grand Slam, pareció imponer su jerarquía al apoderarse con solvencia del primer set en 38 minutos. Los problemas para la japonesa llegaron al inicio del segundo parcial, cuando el juego entró en un caótico intercambio de cinco quiebres consecutivos. Bloqueada mentalmente, el tenis de Osaka entró en un cortocircuito mientras la asaltaban los fantasmas que la asolaron en su carrera desde su última consagración, en el Abierto de Australia, en enero de 2021.

A Mboko también le costaba afinar su servicio, pero aprovechó los errores de Osaka para forzar el set definitivo. La canadiense desplegó entonces toda su capacidad física para llegar a pelotas imposibles que lograron frustrar a la ex número uno, que bajó los brazos con varios juegos de antelación.

“No les quitaré mucho tiempo, sólo quiero dar las gracias a mi equipo, a los recogepelotas, los organizadores y los voluntarios”, se limitó a decir una abatida Osaka en la entrega de premios.