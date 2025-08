Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Montreal 2025

Este martes concluyeron los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal 2025, el séptimo torneo femenino de esta categoría en lo que va de la temporada. De esta manera, quedaron definidas las cuatro semifinalistas del certamen con grandes sorpresas: no habrá ninguna integrante del Top 10 del ranking WTA. Los cruces serán así: Victoria Mboko vs. Elena Rybakina y Naomi Osaka vs. Clara Tauson. Ambos se llevarán a cabo este miércoles en el court central del IGA Stadium.

La primera en acceder a la instancia de las cuatro mejores fue la canadiense Mboko (85° del mundo), la gran revelación de esta edición. En su propia casa, donde vive desde niña luego de que sus padres, quienes huyeron del régimen autoritario de la República Democrática del Congo a fines de los ‘90, dejaran Estados Unidos -país donde nació Victoria en 2006- en busca de mejores oportunidades familiares, hizo historia. Es la primera vez que llega a esta instancia en un Masters 1000: lo hizo tras vencer a la española Jéssica Bouzas Maneiro (51°) por 6-4 y 6-2.

Victoria Mboko alcanzó las semifinales de un Masters 1000 por primera vez en su carrera x.com/OBNmontreal

Luego llegó el turno de la kazaja Rybakina (12°), la principal candidata a quedarse con el trofeo tras la eliminación de las favoritas. Se metió entre las cuatro mejores al dejar en el camino a la ucraniana Marta Kostiuk (28°) tras derrotarla por 6-1, 2-1 y abandono. Persigue su tercer título de esta categoría tras coronarse en Indian Wells y Roma, en ambos casos en 2023. En lo que va del año ganó un solo título: el WTA 250 de Estrasburgo.

Posteriormente, la danesa Tauson (19°) eliminó a la estadounidense Madison Keys (8°), finalista de este certamen en 2016, por 6-1 y 6-4. Tiene apenas tres títulos en su palmarés y todos corresponden a la categoría 250: Lyon 2021, Luxemburgo 2021 y Auckland 2025. Su participación en el torneo que se realiza en la ciudad más grande de Nueva Zelanda fue su momento cúlmine en esta temporada, en la que también fue finalista del Masters 1000 de Dubai.

La alegría de la danesa Clara Tauson al meterse en las semifinales del Masters 1000 de Canadá 2025 Christinne Muschi - The Canadian Press

Por último, la japonesa Osaka (49°), ex N° 1 del mundo, derrotó a la ucraniana Elina Svitolina (13°) por doble 6-2. Así, mantiene viva la ilusión de ganar el tercer Masters 1000 de su carrera tras Indian Wells 2018 y Pekín 2019. Nunca había superado los cuartos de final en territorio canadiense, por lo que, rota esa estadística, intentará avanzar a la definición para volver a levantar un trofeo luego de más de cuatro años (lo hizo por última vez en Australian Open 2021). En este 2025 llegó a la final del WTA de Auckland y perdió, justamente, ante Clara Tauson, su rival de este miércoles.

Semifinales del Masters 1000 femenino de Canadá 2025

Victoria Mboko vs. Elena Rybakina - Miércoles 6 de agosto a las 19 - Court central del IGA Stadium, Montreal, Canadá.

- Miércoles 6 de agosto a las 19 - central del IGA Stadium, Montreal, Canadá. Naomi Osaka vs. Clara Tauson - Miércoles 6 de agosto no antes de las 20.10 - Court central del IGA Stadium, Montreal, Canadá.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Máximas ganadoras del Masters 1000 femenino de Canadá