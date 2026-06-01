Así quedó el cuadro de cuartos de final de Roland Garros 2026

Los ocho tenistas que se impusieron en la cuarta ronda siguen en carrera por el título, entre ellos el alemán Alexander Zverev que es el máximo favorito por la eliminación de Jannik Sinner
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Concluyeron este lunes la cuarta ronda de Roland Garros y se definieron todos los clasificados a los cuartos de final del segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia, donde no quedan tenistas argentinos porque Juan Manuel Cerúndolo perdió con Matteo Berrettini por 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (6).
El próximo rival del italiano será su compatriota Matteo Arnaldi, quien revirtió un partidazo ante el estadounidense Frances Tiafoe (19°) por 7-6 (5), 6-7 (5), 3-6, 7-6 (3) y 6-4 y avanzó de ronda. El otro cruce de la parte alta del cuadro será Felix Auger-Aliassime (4°) vs. el también italiano Flavio Cobolli (10°). El canadiense no tuvo problemas con el chileno Alejandro Tabilo y lo venció por 6-3, 7-5 y 6-1 mientras que el europeo doblegó al estadounidense Zachary Svajda por 6-2, 6-3, 6-7 (3) y 7-6 (5).
En la parte inferior del cuadro, el checo Jakub Mensik (26°) le ganó al ruso Andrey Rublev (11°) por 6-3, 7-6 (3), 4-6, 2-6 y 6-3 y en la siguiente etapa se medirá con el brasileño João Fonseca (28°), que se impuso a Casper Ruud (15°) por 7-5, 7-6 (8), 5-7 y 6-2. Además, el español Rafael Jódar (27°) venció a su compatriota Pablo Carreño Busta por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2 y tendrá como próximo rival a Alexander Zverev (2°). El alemán, máximo favorito al título por la eliminación de Jannik Sinner (1°) y la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, doblegó al neerlandés Jesper de Jong (LL) por 7-6 (3), 6-4 y 6-1.
Cronograma y resultados de octavos de final de Roland Garros
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Matteo Berrettini a Juan Manuel Cerúndolo por 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (6).
- Matteo Arnaldi a Frances Tiafoe (19°) por 7-6 (5), 6-7 (5), 3-6, 7-6 (3) y 6-4.
- Felix Auger-Aliassime (4°) a Alejandro Tabilo por 6-3, 7-5 y 6-1.
- Flavio Cobolli (10°) a Zachary Svajda por 6-2, 6-3, 6-7 (3) y 7-6 (5).
- Jakub Mensik (26°) a Andrey Rublev (11°) por 6-3, 7-6 (3), 4-6, 2-6 y 6-3.
- João Fonseca (28°) a Casper Ruud (15°) a por 7-5, 7-6 (8), 5-7 y 6-2.
- Rafael Jódar (27°) a Pablo Carreño Busta por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.
- Alexander Zverev (2°) a Jesper de Jong (LL) por 7-6 (3), 6-4 y 6-1.
Cuartos de final de Roland Garros
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi - Miércoles 3 de junio.
- Felix Auger-Aliassime (4°) vs. Flavio Cobolli (10°) - Miércoles 3 de junio.
- Jakub Mensik (26°) vs. João Fonseca (28°) - Martes 2 de junio a las 15.15 en el estadio Philippe Chatrier.
- Rafael Jódar (27°) vs. Alexander Zverev (2°) - Martes 2 de junio a las 8.20 en el estadio Philippe Chatrier.
La actividad de cada jornada de Roland Garros inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeones de Roland Garros
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - 8
- Björn Borg (Suecia) - 6
- Henri Cochet (Francia) - 5
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2
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