Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Miami 2026

El certamen continúa este miércoles con los cuatro partidos de la ronda de los ocho mejores; el campeón de la última edición fue el checo Jakub Mensik
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Este martes se disputaron los octavos de final del certamen masculino del Masters 1000 de Miami 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos de final. Los cruces serán así: Martín Landaluce vs. Jiri Lehecka; Tommy Paul vs. Arthur Fils; Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev y Frances Tiafoe vs. Jannik Sinner. Los partidos se llevarán a cabo este miércoles en el complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.
El primero en avanzar de ronda fue el español Landaluce (151° del ranking ATP), la gran revelación de esta edición, quien dejó en el camino al local Sebastian Korda (36°) por 2-6, 7-6 (6) y 6-4. Con su gran rendimiento ya se aseguró escalar, al menos, 46 puestos en el escalafón mundial. Si se mete en semifinales subirá al 63° lugar, 88 más arriba que cuando arrancó el Miami Open.
El checo Lehecka (22°) protagonizó otro batacazo al eliminar al local Taylor Fritz (7°) por 6-4, 6-7 (4) y 6-2. El francés Fils (31°) venció al monegasco Valentin Vacherot (25°) por 6-4, 6-7 (4) y 6-4. El estadounidense Paul (23°) cortó con la ilusión del argentino Tomás Etcheverry (32°) y lo eliminó por 6-1 y 6-3. Además, el italiano Sinner (2°) cumplió con su condición de favorito y le ganó al anfitrión Alex Michelsen (40°) por 7-5 y 7-6 (4).
El norteamericano Tiafoe (20°) derrotó al francés Terence Atmane (53°) por 6-4, 1-6 y 6-4. Luego, el argentino Cerúndolo (19°) estiró su gran presente y dejó en el camino sin inconvenientes al galo Ugo Humbert (34°) por 6-4 y 6-3. La jornada la cerró el alemán Zverev (4°), que sufrió para eliminar a otro francés, Quentin Halys (111°), a quien finalmente derrotó por 7-6 (4) y 7-6 (1).
Cronograma de cuartos de final
- Martín Landaluce vs. Jiri Lehecka - Miércoles 25 de marzo a las 16.
- Tommy Paul vs. Arthur Fils - Miércoles 25 de marzo a las 21.30.
- Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev - Jueves 26 de marzo en horario a definir.
- Frances Tiafoe vs. Jannik Sinner - Jueves 26 de marzo en horario a definir.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026
El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami
- Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos
- Roger Federer (Suiza) - Cinco
- Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres
- Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos
- Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno
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