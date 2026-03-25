Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Miami 2026

Este martes se disputaron los octavos de final del certamen masculino del Masters 1000 de Miami 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos de final. Los cruces serán así: Martín Landaluce vs. Jiri Lehecka; Tommy Paul vs. Arthur Fils; Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev y Frances Tiafoe vs. Jannik Sinner. Los partidos se llevarán a cabo este miércoles en el complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

El primero en avanzar de ronda fue el español Landaluce (151° del ranking ATP), la gran revelación de esta edición, quien dejó en el camino al local Sebastian Korda (36°) por 2-6, 7-6 (6) y 6-4. Con su gran rendimiento ya se aseguró escalar, al menos, 46 puestos en el escalafón mundial. Si se mete en semifinales subirá al 63° lugar, 88 más arriba que cuando arrancó el Miami Open.

Martín Landaluce, tenista español de categoría 2006, ya está entre los ocho mejores del Miami Open 2026 Mateo Villalba - Getty Images Europe

El checo Lehecka (22°) protagonizó otro batacazo al eliminar al local Taylor Fritz (7°) por 6-4, 6-7 (4) y 6-2. El francés Fils (31°) venció al monegasco Valentin Vacherot (25°) por 6-4, 6-7 (4) y 6-4. El estadounidense Paul (23°) cortó con la ilusión del argentino Tomás Etcheverry (32°) y lo eliminó por 6-1 y 6-3. Además, el italiano Sinner (2°) cumplió con su condición de favorito y le ganó al anfitrión Alex Michelsen (40°) por 7-5 y 7-6 (4).

El norteamericano Tiafoe (20°) derrotó al francés Terence Atmane (53°) por 6-4, 1-6 y 6-4. Luego, el argentino Cerúndolo (19°) estiró su gran presente y dejó en el camino sin inconvenientes al galo Ugo Humbert (34°) por 6-4 y 6-3. La jornada la cerró el alemán Zverev (4°), que sufrió para eliminar a otro francés, Quentin Halys (111°), a quien finalmente derrotó por 7-6 (4) y 7-6 (1).

Alexander Zverev se verá las caras con Francisco Cerúndolo en los cuartos de final del Miami Open 2026

Cronograma de cuartos de final

Martín Landaluce vs. Jiri Lehecka - Miércoles 25 de marzo a las 16.

- Miércoles 25 de marzo a las 16. Tommy Paul vs. Arthur Fils - Miércoles 25 de marzo a las 21.30.

- Miércoles 25 de marzo a las 21.30. Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev - Jueves 26 de marzo en horario a definir.

- Jueves 26 de marzo en horario a definir. Frances Tiafoe vs. Jannik Sinner - Jueves 26 de marzo en horario a definir.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026

El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos

Novak Djokovic, uno de los máximos ganadores del Masters 1000 de Miami, se bajó de esta edición por una lesión AFP