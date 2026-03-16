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Así quedó la tabla de campeones del Masters 1000 de Indian Wells, tras los títulos de Jannik Sinner y Aryna Sabalenka

El italiano y la bielorrusa se consagraron en el “quinto Grand Slam” por primera vez tras derrotar a Daniil Medvedev y Elena Rybakina, respectivamente

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Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, los campeones de la edición 2026 del Masters 1000 de Indian Wells
Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, los campeones de la edición 2026 del Masters 1000 de Indian WellsCanchallena

Este domingo finalizó el Masters 1000 de Indian Wells 2026. Aryna Sabalenka se consagró campeona en el certamen femenino y Jannik Sinner se quedó con el trofeo entre los hombres. Ambos tenistas celebraron en el “quinto Grand Slam” por primera vez y comenzarán la próxima semana en el primer lugar del ranking WTA y el segundo puesto del escalafón del ATP, respectivamente.

En el torneo de mujeres, la bielorrusa se tomó revancha frente a la kazaja Elena Rybakina (3°), ante quien había perdido en las finales de Indian Wells 2023 y el Australian Open de este año. Festejó tras una remontada en la que superó un match point en contra para finalmente ganar por 3-6, 6-3 y 7-6 (6). Así, estiró su ventaja en el historial a nueve victorias a siete.

La bielorrusa Aryna Sabalenka ganó el Masters 1000 de Indian Wells por primera vez
La bielorrusa Aryna Sabalenka ganó el Masters 1000 de Indian Wells por primera vezMark J. Terrill - AP

En el campeonato masculino, el italiano consiguió imponer su jerarquía en sendos tie-breaks, al dominar al ruso Daniil Medvedev (11°) por 7-6 (6) y 7-6 (4), en un duelo cerrado que no registró ni un solo quiebre y en el que Sinner consiguió revertir una desventaja de 0-4 en el segundo desempate. Con esto, a sus 24 años, completó un pleno de trofeos en los seis Masters 1000 que disputó sobre canchas duras, una colección que sólo poseían Roger Federer y Novak Djokovic.

Jannik Sinner, el N° 2 del ranking ATP se quedó con el trofeo en el Masters 1000 de Indian Wells 2026
Jannik Sinner, el N° 2 del ranking ATP se quedó con el trofeo en el Masters 1000 de Indian Wells 2026CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El camino de Aryna Sabalenka hacia el título

  • Segunda ronda: 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (136°)
  • Tercera ronda: 6-4 y 6-1 a la rumana Jaqueline Cristian (35°)
  • Octavos de final: 6-2 y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka (16°)
  • Cuartos de final: 7-6 (0) y 6-4 a la canadiense Victoria Mboko (10°)
  • Semifinal: 6-3 y 6-4 a la checa Linda Noskova (14°)
  • Final: 3-6, 6-3 y 7-6 (6) a la kazaja Elena Rynakina (3°)

El camino de Jannik Sinner hacia el título

  • Segunda ronda: 6-1 y 6-1 al checo Dalibor Svrcina (109°)
  • Tercera ronda: 6-3 y 6-2 al canadiense Denis Shapovalov (39°)
  • Octavos de final: 7-6 (6) y 7-6 (4) al brasileño Joao Fonseca (35°)
  • Cuartos de final: 6-1 y 6-2 al estadounidense Learner Tien (27°)
  • Semifinal: 6-2 y 6-4 al alemán Alexander Zverev (4°)
  • Final:7-6 (6) y 7-6 (4) al ruso Daniil Medvedev (11°)

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

  • Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.
  • Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

WTA

  • Martina Navratilova, Mary Joe Fernández, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchová, María Sharápova, Victoria Azarenka e Iga Swiatek: Dos.
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