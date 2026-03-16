Así quedó la tabla de campeones del Masters 1000 de Indian Wells, tras los títulos de Jannik Sinner y Aryna Sabalenka

El italiano y la bielorrusa se consagraron en el “quinto Grand Slam” por primera vez tras derrotar a Daniil Medvedev y Elena Rybakina, respectivamente
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Este domingo finalizó el Masters 1000 de Indian Wells 2026. Aryna Sabalenka se consagró campeona en el certamen femenino y Jannik Sinner se quedó con el trofeo entre los hombres. Ambos tenistas celebraron en el “quinto Grand Slam” por primera vez y comenzarán la próxima semana en el primer lugar del ranking WTA y el segundo puesto del escalafón del ATP, respectivamente.
En el torneo de mujeres, la bielorrusa se tomó revancha frente a la kazaja Elena Rybakina (3°), ante quien había perdido en las finales de Indian Wells 2023 y el Australian Open de este año. Festejó tras una remontada en la que superó un match point en contra para finalmente ganar por 3-6, 6-3 y 7-6 (6). Así, estiró su ventaja en el historial a nueve victorias a siete.
En el campeonato masculino, el italiano consiguió imponer su jerarquía en sendos tie-breaks, al dominar al ruso Daniil Medvedev (11°) por 7-6 (6) y 7-6 (4), en un duelo cerrado que no registró ni un solo quiebre y en el que Sinner consiguió revertir una desventaja de 0-4 en el segundo desempate. Con esto, a sus 24 años, completó un pleno de trofeos en los seis Masters 1000 que disputó sobre canchas duras, una colección que sólo poseían Roger Federer y Novak Djokovic.
El camino de Aryna Sabalenka hacia el título
- Segunda ronda: 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (136°)
- Tercera ronda: 6-4 y 6-1 a la rumana Jaqueline Cristian (35°)
- Octavos de final: 6-2 y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka (16°)
- Cuartos de final: 7-6 (0) y 6-4 a la canadiense Victoria Mboko (10°)
- Semifinal: 6-3 y 6-4 a la checa Linda Noskova (14°)
- Final: 3-6, 6-3 y 7-6 (6) a la kazaja Elena Rynakina (3°)
El camino de Jannik Sinner hacia el título
- Segunda ronda: 6-1 y 6-1 al checo Dalibor Svrcina (109°)
- Tercera ronda: 6-3 y 6-2 al canadiense Denis Shapovalov (39°)
- Octavos de final: 7-6 (6) y 7-6 (4) al brasileño Joao Fonseca (35°)
- Cuartos de final: 6-1 y 6-2 al estadounidense Learner Tien (27°)
- Semifinal: 6-2 y 6-4 al alemán Alexander Zverev (4°)
- Final:7-6 (6) y 7-6 (4) al ruso Daniil Medvedev (11°)
Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells
ATP
- Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.
- Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.
WTA
- Martina Navratilova, Mary Joe Fernández, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchová, María Sharápova, Victoria Azarenka e Iga Swiatek: Dos.
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