Así quedó la tabla de campeones del Masters 1000 de Indian Wells, tras los títulos de Jannik Sinner y Aryna Sabalenka

Este domingo finalizó el Masters 1000 de Indian Wells 2026. Aryna Sabalenka se consagró campeona en el certamen femenino y Jannik Sinner se quedó con el trofeo entre los hombres. Ambos tenistas celebraron en el “quinto Grand Slam” por primera vez y comenzarán la próxima semana en el primer lugar del ranking WTA y el segundo puesto del escalafón del ATP, respectivamente.

En el torneo de mujeres, la bielorrusa se tomó revancha frente a la kazaja Elena Rybakina (3°), ante quien había perdido en las finales de Indian Wells 2023 y el Australian Open de este año. Festejó tras una remontada en la que superó un match point en contra para finalmente ganar por 3-6, 6-3 y 7-6 (6). Así, estiró su ventaja en el historial a nueve victorias a siete.

La bielorrusa Aryna Sabalenka ganó el Masters 1000 de Indian Wells por primera vez Mark J. Terrill - AP

En el campeonato masculino, el italiano consiguió imponer su jerarquía en sendos tie-breaks, al dominar al ruso Daniil Medvedev (11°) por 7-6 (6) y 7-6 (4), en un duelo cerrado que no registró ni un solo quiebre y en el que Sinner consiguió revertir una desventaja de 0-4 en el segundo desempate. Con esto, a sus 24 años, completó un pleno de trofeos en los seis Masters 1000 que disputó sobre canchas duras, una colección que sólo poseían Roger Federer y Novak Djokovic.

Jannik Sinner, el N° 2 del ranking ATP se quedó con el trofeo en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El camino de Aryna Sabalenka hacia el título

Segunda ronda : 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (136°)

: 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (136°) Tercera ronda : 6-4 y 6-1 a la rumana Jaqueline Cristian (35°)

: 6-4 y 6-1 a la rumana Jaqueline Cristian (35°) Octavos de final : 6-2 y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka (16°)

: 6-2 y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka (16°) Cuartos de final : 7-6 (0) y 6-4 a la canadiense Victoria Mboko (10°)

: 7-6 (0) y 6-4 a la canadiense Victoria Mboko (10°) Semifinal : 6-3 y 6-4 a la checa Linda Noskova (14°)

: 6-3 y 6-4 a la checa Linda Noskova (14°) Final: 3-6, 6-3 y 7-6 (6) a la kazaja Elena Rynakina (3°)

El camino de Jannik Sinner hacia el título

Segunda ronda : 6-1 y 6-1 al checo Dalibor Svrcina (109°)

: 6-1 y 6-1 al checo Dalibor Svrcina (109°) Tercera ronda : 6-3 y 6-2 al canadiense Denis Shapovalov (39°)

: 6-3 y 6-2 al canadiense Denis Shapovalov (39°) Octavos de final : 7-6 (6) y 7-6 (4) al brasileño Joao Fonseca (35°)

: 7-6 (6) y 7-6 (4) al brasileño Joao Fonseca (35°) Cuartos de final : 6-1 y 6-2 al estadounidense Learner Tien (27°)

: 6-1 y 6-2 al estadounidense Learner Tien (27°) Semifinal : 6-2 y 6-4 al alemán Alexander Zverev (4°)

: 6-2 y 6-4 al alemán Alexander Zverev (4°) Final:7-6 (6) y 7-6 (4) al ruso Daniil Medvedev (11°)

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.

Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

WTA